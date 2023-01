Coach Frank Depestele (Menen) na nieuw 3-0-verlies in Champions League: “Ik had tegen Trentino op meer gehoopt”

De Italianen begonnen met de Belg Wout D’heer in de basis. De 21-jarige middenman werd in de Tomabelhal aangemoedigd door heel wat familie en vrienden. “Ik was heel blij dat ik mocht spelen in eigen land en ik had inderdaad veel supporters”, lacht D’heer. “Dat we konden winnen met 3-0 is uiteraard positief. We zijn nu zeker van de eerste plaats in de poule. Menen deed het niet slecht, zeker in vergelijking met de heenmatch in Italië. Er is een niveauverschil, maar je merkt dat ze als ploeg gegroeid zijn, ook qua uitslagen in de Belgische competitie. Vooral in de tweede set was het niet makkelijk. Het verliep een tijdje gelijkopgaand, maar uiteindelijk konden we een kloof slaan. Maar echt onderuit gaan deed Menen niet. We zijn nu zeker van groepswinst. Om de best mogelijke uitgangspositie te verwerven, willen we ook onze laatste match tegen Kedzierzyn winnen. We gaan er alles aan doen om net als de twee voorbije jaren opnieuw in de finale te staan.”

Menen ging dus ook in zijn vijfde duel in de Champions League onderuit met 3-0-cijfers. Coach Frank Depestele was niet ontevreden met het weerwerk van zijn team, maar er klonk toch ook wel wat ontgoocheling in zijn analyse. “Ik had eerlijk gezegd iets meer verwacht”, aldus de Vlaams-Brabander. “Trentino speelde wel een heel secure wedstrijd en maakte weinig fouten. We konden er maar weinig tegen inbrengen. Serverend zorgden we voor te weinig druk. In de tweede set konden we een beetje meedraaien. We kwamen op voorsprong (10-8, red.), maar dan zette Trentino ons onder druk. Het tikkeltje extra om ook mee te spelen in money time ontbrak. Dat is jammer."

“De spelers hebben hun best gedaan. De beste ploeg heeft gewonnen, maar ik had misschien wel op meer gehoopt. In sport is immers alles mogelijk. Er zijn wedstrijden waarin je ploegen van een hoger niveau pijn kan doen, maar dat is ons nog niet gelukt in de Champions League. Dat is soms wat frustrerend als coach maar we gaan er alles aan doen om onze volgende partij, over twee weken thuis tegen Karlovarsko, te winnen. Dat zijn we ook verplicht aan de supporters. Hoewel we niets meer te winnen of te verliezen hebben, wil ik in schoonheid afscheid nemen van dit Europees avontuur. Met een overwinning dus. Sowieso hebben de wedstrijden in de Champions League ons sterker gemaakt als team in de Belgische competitie. Bovendien was het een heel toffe ervaring voor spelers, bestuur, supporters en medewerkers.”

Tegen ex-ploeg Lindemans Aalst

Veel tijd om stil te staan bij de Europese nederlaag heeft Menen niet. Zaterdag is er het belangrijk duel in de strijd voor de play-off-tickets tegen Lindemans Aalst, de laatste Belgische ploeg waar Depestele als speler actief was. “Onze overwinningen van de laatste weken zorgden voor wat meer rust binnen het team”, aldus Depestele. “We willen tegen Aalst uiteraard winnen, elke thuismatch gaan we voluit voor de winst. In de openingswedstrijd in Aalst verloren we met 3-0. We hebben dus zeker iets recht te zetten.”

