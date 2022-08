Coach Frank Depestele hervat trainingen met Menen: “Iedereen kijkt er enorm naar uit”

VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUECoach Frank Depestele gaf vandaag het startschot voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen van Decospan Menen. Nog niet iedereen was present, maar de aanwezige spelers hadden er duidelijk zin in.

Naast blijvers Jelle Sinnesael, Leonis Dedeyne, Lowie Stuer, Yentl Bille en Mathieu Vanneste tekenden ook drie nieuwkomers present: middenman Arno Van de Velde (Roeselare), spelverdeler Thiemen Ocket (Gent) en de Franse hoekspeler Maxime Capet (Illac Volley).

Bij de afwezigen twee Red Dragons: zowel Lou Kindt als nieuwkomer Seppe Van Hoyweghen (Aalst) maakten deel uit van de basisploeg die de kwalificatie voor het Europees Kampioenschap afdwong. Gisteren versloegen ze het bescheiden Faroër (0-3). Een andere international, de Finse hoekspeler Jiri Hänninen (Sastamala Tampere), sluit ook later aan. Jongeling Basile Dermaux (Roeselare) speelt eerstdaags nog het EK bij de jeugd.

“Lou en Seppe speelden een knappe campagne met de nationale ploeg en hebben een weekje rust wel verdiend”, licht Depestele toe. “Jiri arriveert komend weekend in België. Het trio sluit komende maandag aan. Op Basile na zullen we over een week dus compleet zijn. Deze week is het nog wat inwerken. De nadruk ligt op het fysieke en powersessies, maar het is ook de bedoeling om het balgevoel en balgewenning al aan bod te laten komen. Vanaf volgende week drijven we het ritme dan wat op.”

Goede transfers

Vorig seizoen was uitzonderlijk voor Menen. Er was niet alleen de wonderbaarlijke wederopstanding nadat de club (financieel) op sterven na dood was. Voor het eerst in haar geschiedenis bereikte de club ook de finales van de play-offs waarin Roeselare een maatje te sterk was. Het sportieve succes herhalen, wordt niet eenvoudig. Vooral omdat met Seppe Rotty en Simon Plaskie twee absolute sterkhouders de club verlaten. Met zes blijvers en evenveel nieuwkomers moet coach van het jaar Depestele aan een nieuw team bouwen.

“Ik vind dat we goede transfers hebben gedaan”, aldus Depestele. “Vier basisspelers zochten andere oorden op, maar we lossen dat wel op. Iedereen kijkt er enorm naar uit. Er breekt voor de club een nieuwe periode aan met een nieuwe voorzitter (Pierre Vandeputte gooide de club vorig seizoen een reddingsboei en keert terug als preses, red.). We hebben acht weken om ons voor te bereiden op de eerste competitieopdracht. Het moet lukken om ons in die periode klaar te stomen”.

Oefenprogramma

Menen opent de competitie op zaterdag 15 oktober op bezoek bij Lindemans Aalst, de laatste Belgische ploeg waar Depestele actief was als speler. Ondertussen wacht de spelers heel wat trainingsarbeid én een uitdagend oefenprogramma.

• Zaterdag 06.09: Menen-Cambrai (15 uur)

• Zaterdag 10.09: Cambrai-Menen

• Donderdag 15.09: Gent-Menen (20 uur)

• Vrijdag 16.09: Chaumont-Menen (20 uur)

• Zaterdag 17.09: Menen-Praag (in Chaumont, 20 uur)

• Zondag 18.09: Menen-Friedrichshafen (in Chaumont, 12 uur)

• Zaterdag 24.09: Lindemans Aalst-Menen (14 uur)

• Dinsdag 27.09: Haasrode-Leuven-Menen

• Vrijdag 30.09: Menen-Gent (14.30 uur)

• Zaterdag 08.10: Menen-Haasrode-Leuven (16 uur)

