Coach Frank Depestele grijpt met Decospan Menen naast eerste setwinst in CL: “Ontgoocheling zal even blijven hangen”

Volleybal Champions LeagueDecospan Menen was er heel dicht bij, maar is er niet in geslaagd om een eerste setje te pakken in zijn poule van de Champions League. Na het 3-0-verlies tegen Trentino en Zaksa Kedzierzyn moest het team van coach Frank Depestele nu ook de duimen leggen tegen het Tsjechische Karlovarsko (28-26, 26-24 en 25-17).

De Belgische vicekampioen wist snel dat het CL-avontuur niet eenvoudig zou worden. Menen kwam terecht in een poule met wereldtoppers Trentino en Kedzierzyn, de finalisten van vorig seizoen. Voor de derde plaats die recht geeft op het vangnet van de CEV-Cup, moest de grensploeg strijden met Karlovarsko. In dat opzicht was puntenwinst in de heenmatch in Tsjechië meer dan welkom.

“Na onze 3-0-overwinning tegen Gent begonnen we met vertrouwen aan het duel tegen Karlovarsko”, zegt coach Frank Depestele. ”Ons spelpeil zit in stijgende lijn. We haalden tegen de Tsjechen ook een goed niveau, maar dat was niet genoeg om iets te rapen. We waren de evenknie van de thuisploeg, hebben de kansen gehad, maar lieten ze liggen. In de eerste set konden we vier setballen niet benutten en ook in de tweede beurt was het verschil miniem. Er zat zeker meer in. De ontgoocheling zal dan ook even blijven hangen. Maar je moet nu éénmaal je kansen afmaken.”

Coach Frank Depestele gaf op de positie van hoofdaanvaller de voorkeur aan de jonge Basil Dermaux in plaats van Lou Kindt. “Basil is goed bezig op training. Hij kwam de voorbije matchen nog niet zoveel aan bod. Ik wilde hem eens bezig zien van bij de aanvang. Invallen is vaak moeilijker. In de eerste twee sets haalde hij een hoog niveau. In de derde is hij wat teruggevallen, maar hij heeft het goed gedaan. Mathieu Vanneste begon aan de match, maar had het wat moeilijk in receptie. Ook kapitein Jelle Sinnesael moest vroeger naar de kant met last aan de rug. Het was niet de bedoeling om te roteren, we zijn echt wel voor de winst gegaan.”

Door het verlies tegen Karlovarsko zijn de kansen op de derde plaats serieus geslonken. De thuiswedstrijd tegen de Tsjechen op 25 januari moet absoluut gewonnen worden. “Het wordt niet makkelijk, maar het is nog niet voorbij. We zullen punten moeten pakken tegen Trentino of Zaksa, Niet simpel. Beide teams staan op de slotspeeldag tegenover elkaar en zullen dus tot het uiterste blijven gaan.”

Halve finale bekerfinale tegen Borgworm

Het resultaat in Karlovy Vary was niet waarop coach Depestele gehoopt had. De gewezen spelverdeler was langs de andere kant niet ontevreden over het niveau van zijn team. “In dat opzicht was de Europese wedstrijd een goede voorbereiding voor onze heenwedstrijd in de halve finale van de beker zaterdag in Borgworm. Een superbelangrijk duel? Al onze matchen zijn belangrijk. Feit is dat we een unieke kans hebben om door te stoten naar de finale en die willen we absoluut grijpen. Menen heeft het de laatste jaren nooit makkelijk in Borgworm en heeft er al vaak verloren. We zijn er echter klaar voor en kijken ernaar uit. De druk ligt bij de thuisploeg. Zij moeten voor eigen publiek een goede uitgangspositie proberen af te dwingen. Of Jelle Sinnesael speelklaar zal geraken? Dat denk ik wel. De blessure is niet heel ernstig. Hij had geen te beste dag en met de leeftijd had hij misschien ook wat meer last van de reis.”

