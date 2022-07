Coach Frank Depestele en Menen hervatten trainingen op 22 augustus

“Ik vernam dat Roeselare al op 1 augustus herbegint, wij gaan drie weken later van start”, aldus Frank Depestele die aan het einde van vorig seizoen voor de tweede maal op rij tot coach van het jaar werd uitgeroepen. “Red Dragons Lou Kindt en Seppe Van Hoyweghen zullen er nog niet meteen bij zijn. Zij zullen net als onze Finse aanwinst Jiri Hänninen een week later aansluiten. Hij is eerst nog met zijn nationaal team aan de slag. Basile Dermaux zegde omwille van zijn studies af voor de nationale ploeg, maar zal in september met de Young Red Dragons aantreden. Hij sluit eind september aan”.

De kern voor komend seizoen ligt al een tijdje vast. Coach Depestele ziet de helft van de spelers vertrekken. Naast sterkhouders Seppe Rotty en Simon Plaskie (beiden naar landskampioen Roeselare) zoeken ook Kobe Brems (Gent), Maxime Libert (Marke-Webis), Akseli Lankinen (Tuto Volley, Finland) en Simon Andersen andere oorden op. Setters Seppe Van Hoyweghen (Aalst) en Thieman Ocket (Gent), middenman Arno Vandevelde, opposite Basile Dermaux (beiden Roeselare) en hoekspelers Maxime Capet (AS Illac Volley) en Jiri Hänninen (Sastamala Tampere) komen de club vervoegen. Dankzij de knappe prestaties vorig seizoen zal Menen voor het eerst in zijn geschiedenis aantreden in de Champions League. De grensploeg is net als Roeselare rechtstreeks geplaatst voor de poulefase. “Komend seizoen zal de derde in de poule worden opgevist in de CEV-Cup”, weet de gewezen spelverdeler. “Dat biedt dus mogelijkheden. Het is afwachten wat de loting (op 16 september, red.) zal geven, maar het wordt sowieso een unieke ervaring waar iedereen binnen de club naar uitkijkt. We moeten ervan genieten”.

Bekerloting

Inmiddels werd er ook geloot voor de Belgische beker. De resultaten van die loting deden hier en daar stof opwaaien. De “onschuldige kinderhand” deelde Roeselare, Maaseik en Aalst in in de ene helft van de tabel. In de andere helft treffen we slechts drie Liga A-clubs aan: Menen, promovendus Guibertin en Borgworm (vorig seizoen laatste in de Euromillions League). Menen speelt op zaterdag 29 oktober thuis tegen Guibertin. “Ik begrijp dat clubs als Roeselare en Maaseik gefrustreerd zijn”, zegt Depestele. “Ze hebben een op papier moeilijkere loting. Het is nu voor het tweede opeenvolgende jaar dat er geen reekshoofden zijn en dan kan je nu eenmaal zulke loting krijgen. Mocht Roeselare of Maaseik in onze kant van de tabel zijn ondergebracht, was er wellicht minder commentaar geweest. De loting is positief voor ons en biedt mogelijkheden, maar elke wedstrijd moet gespeeld worden. Alles is mogelijk, zeker in de fases met rechtstreekse uitschakeling”.