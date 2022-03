Coach Eddy Casteels ziet zijn ploeg schitteren in Elite Gold: “Leuven Bears is een slapende reus”

Coach Eddy Casteels combineert een grote ambitie aan een dosis zin voor realisme. Hij bevestigt de goede gang van zaken. “Nu schrijft de pers lovend over ons. Terecht. Maar laten we niet vergeten waar we vandaan komen. Vier, vijf jaar geleden was de teneur helemaal anders. Toen bengelde Leuven onderaan en was men blij met één positief resultaat. Het bewijst dat we de voorbije jaren zeer goed werk hebben geleverd. Corona zorgde twee jaar lang voor vertraging, maar niet voor stopzetting. We doen het met eigen middelen en opleiding.”

Bevestigen

Na de knappe winstmatch tegen Den Bosch had Eddy Casteels het een eerste keer over ‘een slapende reus’. De Leuvense coach verklaart nu deze uitspraak. “Leuven Bears heeft alles in huis om voort te groeien. Uiteraard moet iedereen spelen om te winnen, maar ook naast het terrein zijn er veel mogelijkheden. De club beschikt over een schitterende accommodatie. De jeugdopleiding groeit. Het komt er nu op aan om voor standvastigheid te zorgen. We haalden nu de top vijf, maar wat als dat eens niet gebeurt? Het moet een challenge zijn om steeds mee te kunnen spelen met die top vijf. Een keer scoren is een ding, een blijver worden is nog iets anders.”

Respect

Eddy Casteels pleit ook voor een verdere groei van de BNXT League. “Natuurlijk zijn er nog wel eens kinderziektes, maar we moeten met de Nederlandse clubs groeien naar een volwaardige liga. We hebben elkaar nodig. Ik zal mij niet laten verrassen door de Nederlanders, want ik heb in heel mijn carrière nog nooit op een tegenstander neergekeken. Wie niet respecteert, zal verrast worden. Feyenoord haalde maar op het nippertje de Elite Gold, maar ik wist wat coach Toon Van Helfteren waard was. Feyenoord bewees intussen al meermaals dat ze elke Belgische club het vuur aan de schenen kunnen leggen. Laat ons dus maar hard blijven werken en iedere tegenstander met de juiste focus benaderen. Dat begint zaterdag al in Groningen.”

