Coach Eddy Casteels ziet Leuven Bears belangrijke zege behalen tegen Brussels: “Terugvallen op twee jongeren is fijn, maar mag niet”

Hoe blikt coach Eddy Casteels terug op de gewonnen match tegen Brussels? Met een gevoel van opluchting? “We zitten momenteel in een fase dat zelfs de gewonnen bekermatch tegen Comblain (Top Division 2, red.) belangrijk is. De overwinning tegen Brussels was in die zin van groot belangrijk dat iedereen nu gemotiveerd blijft om die Elite Gold te halen. Ik was in ieder geval blij dat ik Brussels op de eerste speeldag aan het werk heb gezien tegen Kangoeroes Mechelen. Toen kon ik vaststellen dat er potentieel in de ploeg zit. We wisten dat ze met blessures kampten, maar hebben hen op geen moment onderschat. Winnen was inderdaad een must. Door de interlandbreak hebben we nu even tijd om rustig een en ander verder op punt te zetten.”