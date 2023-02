Coach Eddy Casteels gaat donderdag met Leuven Bears naar Charleroi: “Ik wil de kleinste kans tot het laatste moment verdedigen”

Even leek het er dit weekend op dat Leuven Bears uitgeteld was voor de Elite Gold, maar dat was buiten het wiskundig brein van coach Eddy Casteels gerekend. De Leuvenaar schippert tussen realisme en optimistische gedrevenheid. “Leuven Bears is nog niet uitgeschakeld voor de Elite Gold. Ik weet ook wel dat onze kansen klein geworden zijn en dat we ons lot niet meer in eigen handen hebben. Toch wil ik duidelijk stellen dat ik de kleinste kans tot het laatste moment wil verdedigen. Dat is deze ploeg verplicht tegenover de supporters, het bestuur en zichzelf. We staan op dit moment positief tegenover Limburg United, Charleroi en Okapi Aalst. Uiteraard moet er donderdag gewonnen worden in Charleroi, maar dat volstaat niet. We moeten ook kijken naar Limburg United en Okapi. Zelf moeten we onze resterende matchen winnen (donderdag in Charleroi en op 18 februari in Luik, red.). Verder moeten we erop rekenen dat Limburg niet wint (Limburg United speelt donderdag in Luik en op 18 februari in Antwerpen, red.).”