Coach Dominik Thalhammer (KV Oostende) neemt WK-break onder de loep: “We zijn op de goeie weg”

KVO ruilde oefencomplex De Schorre vorige week voor het Zuid-Spaanse Murcia. “We konden er goed werken op onze gewenste speelstijl en principes, stelden onze korte- en langetermijndoelstellingen scherp, en deden ook aan teambuilding dankzij verschillende sociale en ontspannende activiteiten. Kortom: we brachten een leuke tijd samen door. Je bevindt je in een andere omgeving en iedereen is een hele dag samen. Het laat ook toe om meer individuele gesprekken aan te gaan. Want kijk, in Oostende gaat iedereen vrijwel meteen na de trainingen naar huis.” Tegen PEC Zwolle, een Nederlandse tweedeklasser, en de Franse topclub Lille legde KVO goeie prestaties op de mat: 1-0-winst en een 2-2-gelijkspel. “We zagen de goeie spelfases die we wilden zien. Fysiek is er nog werk aan de winkel, maar de fysieke parameters kan je niet in amper één week verbeteren. Het is een proces. Ook de komende weken werken we hier aan voort en krikken we de intensiteit op.”

D’Arpino

Het is ook uitkijken naar de terugkeer van de Franse middenvelder Maxime D’Arpino. Hij blesseerde zich begin april aan de kruisbanden en meniscus, maar kon recent de groepstrainingen deels hervatten. “Max is een sleutelspeler, leider, bijzonder intelligent en verbonden met de centrale verdedigers. Ik zie hem als een sterke pion in de opbouw en als opruimer op het middenveld, belangrijk in de organisatie. Toch moeten we voorzichtig zijn met hem. Hij doet het goed, maar we moeten zijn trainingsarbeid zachtjes aan opdrijven.

Nieuwe assistenten

Op nieuwe spelers is het nog even wachten, maar in de trainersstaf zagen we wel wijzigingen. KVO nam afscheid van assistenten Gino Caen en Wesley Deschacht. De Oostenrijkse assistent-coach Alexander Belinger vervoegt dan weer het team van Thalhammer en Dennis Baraznowski. Keepertrainer Eberhard Trautner en fysiektrainer Korneel Deceuninck blijven op post. “Ik kreeg de mooie kans om m’n eigen staf samen te stellen. Maar in deze groep heb je honderd procent toewijzing en overtuiging nodig om een bepaalde speelstijl te brengen. Als spelers of leden van de technische staf niet bereid zijn om mee te gaan in een bepaalde richting, dan kan je geen deel uitmaken van het team. Dat is dus de reden van hun vertrek – het is niks persoonlijks, maar puur een verschil in visie. Ik ben er wél van overtuigend dat we high intensity football kunnen spelen met deze groep, en de jongens willen dat zelf óók.”