Coach Dirk Decoen tevreden na oefenwedstrijd Eendracht Aalst Ladies: “Niekie Pellens is positioneel heel sterk”

Vrouwenvoetbal Super LeagueHoewel Eendracht Aalst Ladies het oefenduel met Zulte Waregem met het kleinste verschil verloor na een vrijschopdoelpunt van Julie Devos, hield de club een positief gevoel over aan de eerste wedstrijd van 2021. De jongste aanwinst Niekie Pellens blijkt een serieuze versterking te zijn en de comeback van Henriette Awete is hoopgevend.

“Awete besloot op het einde van het seizoen te stoppen met voetballen, maar traint intussen al een tijdje weer mee”, legt coach Dirk Decoen uit. “In het eerste halfuur bewees ze dat ze de aanval meer slagkracht kan geven. Ze heeft uiteraard op fysiek vlak nog een weg af te leggen, maar ze kan met haar ervaring een meerwaarde voor de ploeg betekenen. Vergeet niet dat ze bij onder meer Genk en Standard op het hoogste niveau speelde.”

Het debuut van de Nederlandse verdedigster Niekie Pellens werd een meevaller. Opmerkelijk was dat de defensie door haar inbreng veel meer rust uitstraalde en verzorgd uitvoetbalde. “Ik wist wat we nodig hadden en heb met Pellens gekregen wat ik wilde”, geeft een tevreden Aalsterse coach mee. “Ze leidde de defensie voortreffelijk en stond positioneel heel goed. Als ze nog een paar keer meer meetraint, dan zullen we er nog veel plezier aan beleven.”

Positieve ervaring

De eerste kennismaking met haar nieuwe club was voor Pellens alvast een positieve ervaring. “Jammer dat we nipt verloren, maar ik houd toch een goed gevoel over aan dit eerste oefenduel”, aldus de Nederlandse verdedigster. “De wisselwerking met Chloë Van Mingeroet verliep prima. We voelen mekaar perfect aan. Ook met de andere speelsters werd er goed gecommuniceerd.”

“We gaven in feite heel weinig weg. Onze doelvrouw Silke Baccarne was kansloos bij het vrijschopdoelpunt en zelf kon ik een poging in extremis van de doellijn vegen”, gaat Pellens voort. “Wij kregen vooral in de eerste helft onze kansen, maar de afwerking moet beter kunnen. Als je in één tijd kan op doel trappen, mag je niet talmen.”

“Volgende week volgt een nieuwe oefenmatch tegen Club Brugge en een week later hervatten we de competitie tegen Standard. Over twee weken moet ik nog beter in de ploeg geïntegreerd zijn en klaar zijn voor het grote werk, want ik trainde tot dusver slechts drie keer mee”, besluit Pellens.

Lees ook: vrouwenvoetbal in Super League