Coach Davy De Schryver (Merelbeke) optimistisch ondanks 2-1-nederlaag bij Oostkamp: “Ik zag veel drive en goesting”

Voetbal tweede nationale AKFC Merelbeke is er zaterdagavond niet in geslaagd de fraaie start van revelatie Oostkamp een halt toe te roepen. Ondanks de 2-1-nederlaag zag coach Davy De Schryver wel het juiste gelaat van zijn ploeg.

Reageren na de thuisnederlaag tegen FC Wetteren en de magere één op negen. Met die ambitie trok KFC Merelbeke zaterdagavond naar promovendus Oostkamp, dat net zeven op negen had neergezet. Coach Davy De Schryver kreeg de reactie die hij wilde, maar niet de punten. “Dit Oostkamp heeft laten zien dat het niet voor niets al tien op twaalf heeft”, begint De Schryver met een compliment.

“Ik zag een hele sterke ploeg op het elan van hun titel, die niet meteen een zware inzinking zal krijgen. Over de hele wedstrijd bekeken, hebben we voldoende weerwerk geboden en was het een heel evenwichtig duel, elke ploeg op de eigen manier. Zo creëerden wij ook een aantal kansen in de eerste helft.”

Juiste beslissingen

“Daar wrong net het schoentje. We namen niet de juiste beslissingen op de juiste momenten. Ik zag wel veel drive, veel goesting en veel bereidheid om de opdrachten uit te voeren. Dat trokken we door na de pauze en zo namen we stilaan de bovenhand. Dat leidde halverwege de tweede helft tot een verdiende 1-1 via Matthias Lievens. Ik drong erop aan om hetzelfde te blijven doen, maar dat lukte ons niet."

“Oostkamp kwam weer beter in de match en voetbalde zich langs verschillende stationnetjes tot een knappe goal om opnieuw op voorsprong te komen. We probeerden nog alles om de gelijkmaker te pakken, maar keerden weer met lege handen naar huis. Toch stapten we met een ander gevoel van het veld dan na het verlies van vorige week.”

Niet blindstaren op 1 op 12

De coach relativeerde na afloop de derde nederlaag op rij voor een degelijk Merelbeke. “Je kan op veel manieren verliezen. Nu was dat na een goede prestatie tegen een sterke ploeg. Dat moet je soms kunnen aanvaarden. Het feit dat we geen punten hebben en met één op twaalf onderaan staan, dat stemt natuurlijk niemand gelukkig.”

“Toch moeten we ons daar niet blind op staren, want we vergeten soms dat we vorig seizoen ook een periode hadden van twee op 27. Alleen hadden we toen nog de buffer van onze goeie competitiestart. Dit seizoen was de kalender ons minder gunstig gezind en kregen we al een aantal hele sterke tegenstanders.”

“Met Harelbeke, Jong Essevee en Gullegem krijgen we de komende weken een aantal matchen tegen gelijkgezinden, ploegen met gelijkaardige ambities voor een rustig seizoen in de middenmoot. Als we daar een of twee driepunters kunnen pakken, zal de situatie er al een stuk beter uitzien.”

