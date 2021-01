Coach David Gevaert (SK Deinze): “Als je in Lommel twee maal scoort moet je een punt pakken”

“Een nederlaag die niet nodig was”, vindt trainer Gevaert vrijdagavond. “Deze 4-2 hadden we kunnen vermijden. Trouwens, als je op Lommel twee maal scoort, moet dat volstaan om een punt te pakken. Ook al is dit een ploeg met heel veel jong talent. Ugalde viel vorige zondag tegen RWDM in en deed de match kantelen. Vanavond besliste hij de partij met drie kopbaldoelpunten. Ik moet de beelden nog eens bekijken om uit te vissen wat fout liep.”

Te slap verdedigd

Nochtans was Deinze heel goed aan de partij begonnen. De bezoekers eisten van bij de aftrap het balbezit op, schiepen een paar kansen, maar keken na twaalf minuten tegen achterstand aan. Op corner van Kis kopte Ugalde voor de neus van bewaker Jannes Vansteenkiste in. “Eigenlijk hetzelfde scenario als in de thuismatch tegen Lommel”, aldus Gevaert. “Toen waren we ook sterk begonnen, maar op een stilstaande fase van Kis kwamen we achter. Dit keer herpakten we ons goed en snel. Mertens stelde gelijk, maar op de 2-1 verdedigden we te slap.”

Opstaan tegen RWDM

Tijdens de rust stuurde Gevaert bij. Centrale verdediger Niels De Schutter bleef in de kleedkamer, Renato Neto viel in en Seth De Witte ging weer in het hart van de defensie spelen. Voor de rust opereerde hij op de positie van de geblesseerde Flavien Le Postollec. “Met Neto bracht ik een iets offensievere middenvelder in, maar hij had het moeilijk om zich door te zetten”, stelt de Deinse trainer vast. “Toch scoorde Mehdi Tarfi een mooie gelijkmaker. Ugalde scoorde een derde keer met het hoofd nadat hij in de rug van de ingevallen Michiel De Looze opdook. Deze jonge aanvaller uit Costa Rica is geen ruwe diamant meer. Ze is al goed geslepen. We gaan volgende zondag thuis tegen RWDM moeten opstaan. Wat in 1B, een hele zware competitie, niet evident is.”

