Coach Dave Van den Brande (Basics Melsele): “We wilden er tegen Oostende gewoon een feest van maken”

Volleybal Lotto Volley League Ivan Janssen (T2 Greenyard Maaseik) over de komende weken: “Bewijzen wat we waard zijn”

Greenyard Maaseik trekt op Allerzielen voor het eerst dit seizoen naar eeuwige rivaal Roeselare. De Maaslanders plaatsten zich zaterdag vlotje voor de kwartfinales in de Belgische beker en zijn ook in competitieverband nog ongeslagen. De match in Schiervelde is een eerste in een reeks van zes wedstrijden waarin zowel competitie, Belgische beker als Europacup op het programma staan. “Het worden pittige weken waarin het team kan bewijzen wat het waard is”, zegt Ivan Janssen.

9:44