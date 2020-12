Coach Dario Gjergja ziet Filou Oostende kansloos verliezen tegen Brindisi: “Slechtste eerste helft ooit”

BASKETBALFilou Oostende is er niet in geslaagd om een vierde opeenvolgende thuiszege te boeken in de Champions League. De landskampioen verloor woensdagavond, na een erbarmelijke eerste helft, met 80-92 tegen de Italiaanse viceleider New Basket Brindisi.

De manier waarop een teneergeslagen Oostende van het parket stapte na twintig minuten spelen was alleszeggend. Het was van meet af aan duidelijk dat de bezoekers erop gebrand waren om hun allereerste uitzege in de Champions League, in de Versluys Dôme te boeken. De vijf Amerikanen van Brindisi speelden van bij het begin met tonnen energie, waardoor de kustploeg snel in foutenlast kwam en liefst zeven balverliezen leed in het eerste quarter alleen al (18-28). Het zouden er finaal zelfs twintig worden.

Loïc Schwartz kon offensief nog voor wat tegenwerk zorgen, maar de kloof van 22 punten oogde bijzonder zwaar bij de rust (36-58). “Dit was zonder enige twijfel één van onze slechtste helften ooit”, betreurt coach Dario Gjergja. “We begonnen inderdaad met een gebrek aan energie en deden eigenlijk alles wat we niet mochten doen. Geen focus op defensief vlak, gecombineerd met een slechte balrotatie en veel te laks verdedigen op hun pogingen. In de eerste helft waren we absoluut niet op niveau. Het was echter ook wel duidelijk dat wij in deze competitie geen status hebben, want onze grote jongens werden heel snel bestraft, wat ons in de problemen bracht”, aldus Gjergja.

Leerproces

Bij aanvang van het derde quarter leek er geen beterschap in zicht, maar dankzij onder meer twee bommen van Mwema kwam Oostende toch stilaan wat opzetten. De youngsters namen het heft in handen en brachten Oostende in het slotluik zowaar nog terug tot negen punten (72-81). Harrison en co hielden de verdiende zege in Italiaanse handen. “Na de rust begonnen we opnieuw niet goed, maar we kwamen toch wat in ons ritme”, gaat Gjergja voort. “In het slotkwartier hebben we getoond hoe we moeten spelen in dit soort wedstrijden.”

“Het komt erop aan met enige fierheid aan de opworp te staan en de volle veertig minuten op de afspraak te zijn. Al bij al ben ik blij over onze tweede helft, maar deze match nog winnen zou een klein mirakel geweest zijn. Vergeet ook niet dat we met de afwezigheid van Pierre-Antoine Gillet een erg belangrijke pion moesten missen, zowel op defensief als offensief vlak. We hebben verloren, maar moeten hieruit onze lessen trekken met het oog op de nabije toekomst”, klinkt het tot besluit.

Oostende speelt zondagmiddag in de eigen competitie tegen Bergen.