Coach Danny Wouters ziet Bavi zwaar uithalen tegen Anderlecht: “We gaan voor de top vijf”

Basketbal Top Division 2Bavi Vilvoorde heeft dit weekend zwaar uitgepakt in Top Division 2. In Anderlecht werd er met 69-103 gewonnen, waardoor de ploeg weer in de top van de reeks komt postvatten. Meteen lijkt de kleine uitschuiver van de eerste speeldag tegen Falco Gent ook definitief tot het verleden te behoren.

Voor coach Danny Wouters werd het om meerdere redenen een bijzondere match in Anderlecht. “Het werd een weerzien met Ian Hanavan. Toen ik bijna tien jaar geleden assistent was van Jurgen Van Meerbeeck bij Leuven Bears, was de Amerikaan een van de spelers in de kern. Nu coacht hij Anderlecht. In al die jaren zijn we ook vrienden gebleven. In de zomermaanden geven we regelmatig samen sportkampen. Dit weekend stonden we voor het eerst als coach tegenover elkaar.”

Sterke start

De Vilvoordenaren kenden een fantastische start in Anderlecht. Danny Wouters bevestigt. “Na het eerste quarter stond het al 5-30! Bij de rust liep de kloof op tot 27-58. Uiteraard was de match op dat moment al gespeeld. We hebben de tegenstander onmiddellijk bij de keel gegrepen. Vanaf de eerste seconden waren we geconcentreerd en klopte het gameplan. Nooit kwamen we in de problemen. Het was een collectieve prestatie. Na een goede voorbereiding verloren we op de eerste speeldag tegen Falco. Toen waren we niet voltallig en maakten we defensief fouten. Eén speler bij de tegenpartij was toen outstanding. Nadien hebben we ons prima herpakt. We gaan voor de top vijf.”

Top vijf

Vorig seizoen kende Bavi onder coach Hoornaert een boerenjaar. Even goed doen wordt moeilijk, maar toch klinkt Danny Wouters slagvaardig. “In het tussenseizoen zag de club twee sterkhouders vertrekken. Anael Ahanda trok naar Royal IV, Sean Pouedet ging zijn geluk beproeven in Kortrijk. Een spelverdeler en een center vervangen is geen gemakkelijke opdracht. Ik ben blij dat we Thomas Creppy konden aanwerven. Ook Thomas ken ik nog van mijn eerste Leuvense passage. Ik kan niet anders dan vaststellen dat hij deze zomer goed gewerkt heeft en klaar is voor de arbeid. Daarnaast zullen ook dit seizoen meerdere jongeren hun kansen blijven krijgen.”