Coach Danny Segers (HO Testelt) neemt afscheid met promotie naar derde provinciale: “Op het juiste moment gepiekt”

“Dat is inderdaad wel straf”, stelt ook coach Danny Segers vast. “Het geeft aan dat er drie ploegen écht wel aan elkaar gewaagd waren dit seizoen. Zowel Korbeek als Bertem-Leefdaal verdienden het eigenlijk ook wel om te promoveren. Wij waren duidelijk de drie sterkste ploegen van de reeks, maar goed. Uiteindelijk kan er maar één iemand kampioen worden. Dat hoort nu eenmaal bij het voetbal.”

Ervaring

“Op een bepaald moment leek Korbeek outstanding te zijn”, moet Segers toegeven, “maar wij hebben na Nieuwjaar toch ook wel een héél straffe reeks neergezet. En, we hebben op het juiste moment gepiekt. Twee weken geleden moesten we naar Korbeek, waar ze lieten verstaan dat ze de topper wel vlotjes zouden gaan winnen. Dat gegeven heb ik gebruikt in de kleedkamer en we wonnen overtuigend met 0-4. Om dan een week later vol vertrouwen naar onze tweede concurrent Bertem-Leefdaal te trekken. Daar hebben we het definitief afgemaakt met een 2-3-overwinning.”

Een verrassing kan je de titel van HO Testelt nu ook weer niet noemen, want de club had voor dit seizoen een ambitieuze kern samengesteld. “Dat klopt”, aldus de coach. “We hebben een ploeg met de nodige ervaring. Het begint achteraan, waar we met slechts zeventien tegengoals de minst gepasseerde defensie hebben. Stef Verhoeven is bovendien de beste doelman van de reeks. Hij speelt ver onder zijn niveau, maar zijn hart ligt in Testelt, dus we zijn hem heel dankbaar. Vooraan was onze topschutter Rob Mertens ook nu weer goed voor een vijftigtal doelpunten. Daarmee heeft hij een groot aandeel gehad, maar hij werd wel telkens perfect aangevoerd door de middenvelders en de flankspelers, die bergen werk verzet hebben om hem in stelling te brengen. Een perfecte assist is minstens even belangrijk.”

Mooie club

Danny Segers (60) neemt dus afscheid met een titel. Stoppen op het hoogtepunt heet dat dan. “Normaal gezien stop ik altijd als ik drie jaar bij een club ben”, klinkt het. “Dat is een bewuste keuze, want als coach is het altijd gevaarlijk als het een gewoonte begint te worden. Dit is nu mijn vijfde jaar in Testelt. Ik ben hier aangekomen in vierde provinciale en ik wilde vertrekken in derde. Ik heb mijn doel dus bereikt. Het is nochtans écht wel met pijn in het hart dat ik afscheid neem, want HO Testelt is de mooiste club waar ik ooit voor gewerkt heb. Chapeau voor het bestuur, de technische staf en de spelersgroep, die altijd één hechte vriendenkring gevormd hebben. Ik heb hier veel waardering gevoeld en ik ben heel blij dat Hans Coomans het van mij overneemt. Hij is de perfecte opvolger om de club volgend seizoen naar een rustige plaats in de linkerkolom te leiden. Wat mijn toekomst betreft, is nog niks beslist. Ik heb een paar aanbiedingen, maar ik wacht rustig af.”

