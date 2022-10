Coach Danny Boffin en KFC Diest ontvangen leider Wezel Sport: “Alle punten die we nu pakken, kunnen ooit van goudwaarde zijn”

“Wezel is een ploeg in vorm”, weet coach Danny Boffin. “Zij zitten blijkbaar nog in de flow van het kampioenschap van vorig seizoen en ze hebben nog een paar gerichte versterkingen binnengehaald. Die leidersplaats komt er dus niet zomaar. Tot nu toe vond ik Termien de best voetballende ploeg waar we al tegen gespeeld hebben en toen wonnen we met 1-0. We zullen zien wat het zaterdag wordt, maar kansloos zijn we alleszins niet.”

Vorig weekend ging Diest nog met 3-2 onderuit in Witgoor. “Dat was een match die we nooit hadden mogen verliezen. We kwamen op een bepaald moment 3-0 achter, waarvan we zelf twee goals zomaar cadeau gaven. In het laatste half uur hebben we dan wel nog een positieve reactie getoond, waarbij we op het einde zelfs nog een wenkende kans op de 3-3 lieten liggen. Soms krijg je niet wat je verdient, maar we hebben zelf even goed ook al ergens iets te veel gekregen. Dat is nu eenmaal voetbal.”

Welke conclusies kan de Diestse coach al trekken na zes speldagen? “Door de moeilijke omstandigheden hebben we tijdens de voorbereiding nooit echt conditioneel kunnen trainen”, klinkt het. “Er zijn een aantal vaste waarden vertrokken, een paar sterkhouders zijn gebleven en de ploeg is flink verjongd. Intussen is heel de situatie weer rechtgetrokken en proberen we KFC Diest terug in een positief daglicht te brengen. En dat kan inderdaad alleen maar door goeie resultaten neer te zetten op het veld.”

Volwassener worden

Al zijn er toch duidelijk nog wel wat werkpunten. “Ik stel vast dat we in zes matchen al negentien gele kaarten gepakt hebben”, aldus Boffin. “Waarvan het grootste deel echt wel onze eigen fout was. Uit frustratie, door de bal weg te trappen, of door commentaar te geven op de scheidsrechter. Daar moeten we duidelijk nog volwassener in worden. Al onze wedstrijden zijn tot nu toe ook al met het kleinste verschil gewonnen of verloren. We hebben een stugge verdediging en met Thomas Rosala hebben we werkelijk een klassedoelman in huis. Dat is positief, maar we missen scorend vermogen. Het is vaak niet mogelijk om negentig minuten lang alles dicht te houden. Dan is het vooral een kwestie van de kansen die we zelf krijgen ten volle zien te benutten. Ook daar moet nog aan gewerkt worden, maar we zijn er volop mee bezig op training.”

“Het is nog vroeg”, besluit Boffin. “Maar alle punten die we in deze fase van de competitie pakken, kunnen ooit van goudwaarde zijn. Door het verlies in Witgoor zijn we teruggezakt naar de negende plaats, waardoor we nu halvelings verplicht zijn om zaterdag iets te rapen tegen Wezel. Dat wordt niet simpel, maar we hebben niks te verliezen. Als voetballer moet je je voor een match als deze altijd nog eens extra zien op te laden. Ik reken op een reactie van mijn team. Met een gezonde agressiviteit zie ik ons wel weer een goed resultaat neerzetten.”