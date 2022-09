Coach Christopher Pegg over bekerwedstrijd tegen Luik: “Gembo heeft een traditie om te stunten”

“De spelers kijken ernaar uit”, zegt coach Pegg over de krachtmeeting. “Het was de betrachting om de poulefase te winnen om zo een eersteklasser te trekken. Ons eerste doel is dus geslaagd. Ons tweede doel is er proberen een wedstrijd van te maken. Speel je tegen Antwerp Giants of Oostende, dan weet je dat je amper of geen kans maakt. We hebben nu Luik geloot. Dat geeft toch een bepaald perspectief. Veel zal afhangen van de intensiteit. Ik hoop dat de scheidsrechters een gezonde agressiviteit toelaten. Op die manier gaan we Luik proberen te ontwrichten. Het gevaar zal vooral van Maxime Depuydt komen. Verder verwacht ik een gemotiveerde Bram Bogaerts. Hij stond tijdens de zomer hoog bovenaan ons transferlijstje. Uiteindelijk is hij in Luik gebleven. We gaan zien wat het wordt. De traditie van stuntploeg heeft Gembo alvast mee. In het verleden zijn hier verschillende eersteklassers gesneuveld”, aldus Pegg.