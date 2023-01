Coach Carl De Geyseleer nadat Eendracht Aalst niet voorbij FC Wetteren is geraakt: “We missen een leider op het veld”

Coach Carl De Geyseleer bracht logischerwijs dezelfde ploeg aan de aftrap die vorige week op Oostkamp een hoopgevende prestatie had neergezet. Een verlengstuk kwam er hiervan niet, want ze bakte er in de eerste helft niks van en aan de rust werd tegen een 0-1-achterstand aangekeken. “Er bleven opnieuw te veel spelers onder hun niveau.”, gaf de Aalsterse trainer grif toe. “De afwezigheid van de centrale as Fabris-Van Den Eynde laat zich gevoelen. De eerste blijft sukkelen met een spierblessure en zal pas eind van de week de training kunnen hervatten. Zijn leiderschap wordt heel hard gemist. Hij is een verlengstuk van mezelf op het veld en zijn taak wordt niet overgenomen. Van Den Eynde is uiteraard ook een nuttige pion, die we met gescheurde ligamenten aan de enkel minstens twee maanden moeten missen. Nieuwkomer Doore heeft tijd nodig om zich aan te passen en krijgt onvoldoende steun op het middenveld.”

“Aan de rust heb ik dan ook ingegrepen”, gaat De Geyseleer verder. “Kakudji had op training bij een luchtduel een neusbreuk opgelopen en speelde met een masker op, maar haalde niet zijn niveau. Ik liet hem samen met Wantens in de kleedkamer voor Burssens en George. De laatste bracht ik in de ploeg om met een aanvallende driehoek te spelen. Daarom moest ik de keuze maken tussen De Vriendt en Wantens en de laatste zat minder goed in de match dan Jari. Het was overigens op voorzet van De Vriendt dat we de gelijkmaker lukten na een own-goal van Heymans. Mbaye werd nog in de strijd gegooid en in de laatste 20 tot 25 minuten haalden we wel ons niveau en voetbalden we dominant. Panneel kwam dicht bij de winninggoal nadat hij zich goed had vrijgedraaid, maar nipt over besloot. De Wetterse coach Cieters kon het niet beter verwoorden door te stellen dat we finesse misten.”

Scoren is de jongste weken voor Aalst een hels karwei. Daarom is offensieve versterking welkom. “Ik probeer de komende dagen nog in extremis een aanvaller binnen te halen, maar dat is niet evident”, besluit De Geyseleer. “Uitgaande transfers zullen er vrijwel zeker niet zijn. We kregen nog geen enkel bod binnen voor een speler. Ook niet voor Mbaye, die genoemd wordt als mogelijke versterking voor Hoogstraten en Ninove, maar beide clubs ontkennen. Wat er in het hoofd van onze Senegalese spits omgaat, weet ik niet, maar hij is er met zijn gedachten alleszins niet bij.”

Eendracht Aalst-FC Wetteren 1-1

Aalst: Swinnen, Geenens, Kakudji (46' Burssens), Ryckaert, Wantens (46' George), Doore (65' Mbaye), Yagan, De Vriendt, Panneel, Dekuyper, De Coninck.

Wetteren: Steelant, Telen, Heymans, Vandekerckhove, Willemyns, Van Calenbergh, Dib (75' De Caigny), Dangremont, Vispoel, Van Laere, Mitu.

Doelpunten: 38' Dib (0-1), 76' Heymans (own-goal, 1-1)

Geel: Doore, Van Laere.

Rood: 90' Van Laere (tweemaal geel).