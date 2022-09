Coach Björn Van Passel en SC Aarschot pakken zes op zes na moeizame start: “Het is mijn taak om deze jonge groep beter te maken”

voetbal tweede provinciale BIn tweede provinciale B is SC Aarschot met zes op twaalf aan de competitie begonnen. Na twee nederlagen, tegen FC Averbode-Okselaar (0-3) en Keiberg (2-1), volgden twee thuisoverwinningen tegen Holsbeek (3-1) en Kessel-Lo (1-0). Daarmee nestelen de Kasseistampers zich voorlopig mee in de brede middenmoot.

“Tegen Averbode hadden we de pech dat we na een half uur al met negen tegen elf verder moesten”, blikt coach Björn Van Passel nog even terug. “Tegen een sterke, gemotiveerde tegenstander werd het zo nog heel moeilijk om punten te pakken. In Keiberg lag het veld ons niet echt. We kwamen daar terug na een achterstand, maar de 2-1 viel meteen daarna uit het niets. Dat heeft ons toen de benen afgesneden. En zo start je dus met een nul op zes, wat de druk op mijn jonge groep alleen maar groter maakte.”

Het siert die groep dus dat er meteen weer aangeknoopt werd met twee thuiszeges? “Klopt”, aldus Van Passel. “Al is er nog wel wat werk aan de winkel. Holsbeek is volgens mij een van de betere ploegen in de reeks, dus dat was een mooie overwinning. Vorige zondag hebben we het onszelf dan wel weer moeilijk gemaakt, door een flink aantal kansen te missen. Daardoor bleef Kessel-Lo in zijn kansen geloven. Zeker na die rode kaart op het einde, maar gelukkig hebben we nog stand kunnen houden.”

Eén van de uitdagers?

SC Aarschot voerde vorig seizoen een grondige verjongingskuur door en kon zo de degradatie uit eerste provinciale jammer genoeg niet vermijden. Ook nu moet Van Passel weer beginnen bouwen. “Er zijn slechts een vijftal spelers gebleven”, is de vaststelling. “En de kern is zo mogelijk nog meer verjongd. We zijn dus weer helemaal opnieuw moeten beginnen en dat is uiteraard niet zo vanzelfsprekend. Er zijn zeker wel een paar sterke elementen bijgekomen, zoveel is duidelijk. Maar het blijft nog altijd een kwestie van alles tot één hecht geheel zien te kneden. Dat heeft vooral met vertrouwen te maken, maar ook met de nodige afspraken die er gemaakt worden binnen de groep. Voor mij zijn er twee dingen: ik wil in de eerste plaats zo goed mogelijk voetbal zien te brengen, maar daar moeten natuurlijk ook de nodige resultaten aan gekoppeld worden. Dat evenwicht is niet altijd even gemakkelijk te vinden.”

Hoe ambitieus mogen jullie zijn dit seizoen? “Aarschot komt uit eerste provinciale”, besluit Van Passel. “Het is dus logisch dat wij geviseerd worden, maar we blijven realistisch. Rotselaar wordt dit seizoen volgens mij toch wel dé te kloppen ploeg. Daarachter zijn er een aantal uitdagers, waarvan ik hoop dat Aarschot er ook een gaat kunnen zijn. Daar ligt mijn opdracht als coach. Het is mijn taak om de jongens beter te maken en ervoor te zorgen dat we zo ver mogelijk geraken.”

