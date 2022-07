Coach Bart De Durpel verwelkomt twaalf nieuwkomers op eerste training Voorde-Appelterre: “Lat ligt hoger”

Met Maxim Figys (Braine) komt er een nieuw sluitstuk in doel, terwijl aanvallend er nog versterking komt van Sese Movota (Rhodienne) en Maarten Tresignie (E.Aalst). “Onze jeugdigheid is vorig seizoen bij momenten afgestraft geweest en daar hebben we geprobeerd verandering in te brengen. We hebben gezocht naar een goede mix. Ik kan de club alleen maar dankbaar zijn voor de inspanningen die zijn geleverd. Je moet het maar doen. En investeren in een nieuw kunstgrasveld én in een kwalitatieve kern. Het zijn duidelijk inspanningen die aantonen dat deze club hogerop wil. En neen, ik ga me niet vastpinnen op een plaats in het klassement. De lat ligt gewoon hoger en ik wil als coach met deze groep zo hoog mogelijk eindigen.”