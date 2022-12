Coach Arvid Diels (Kangoeroes): “We vonden de oplossing niet tegen Landes”

Nul zeges uit vier wedstrijden. Europees wil het niet lukken voor Landes. Ook in de eigen LFB-competitie bengelen de Fransen onderaan (6/1). Niet meteen het team dat voor de play-offs in aanmerking komt. Maar dit is EuroLeague. Every game matters. Dat het Franse team Celine Dumerc heeft rondlopen, zegt veel. Jaren uithangbord en kapitein van de Franse nationale ploeg. Een monument. Veertig jaar staat op haar teller, maar daar was donderdag weinig van te merken. Maar ook Marie-Evi Pagel is geen onbekende voor wie het 3x3 basketbal volgt. De thuisploeg concentreerde zich vooral op de Zweedse scoringsmachine Regan Magarity. Defensief kreeg Mechelen geen stops klaargespeeld. Vijf moeilijke aanvangsminuten, tot het duo Morrison-Bertsch erdoor kwam (13-11, 22-15). Landes liet zich niet zomaar oppeuzelen. De missers begonnen door te wegen. Open lay-ups werden vakkundig verkwanseld. De driepunter van Nauwelaers net voor het rustsignaal voorkwam dat Kangoeroes ging rusten met een achterstand (37-37). Just on time. Het steriele aanvalsspel – geen beweging- van de thuisploeg werkte op de zenuwen. Landes liep op kousenvoeten uit tot 48-56. Het antwoord kwam van de bank. Eva Van Gils voor 67-66. Het mocht niet baten. Mechelen liet zich meermaals vangen door een sluw spelend Landes, met de nederlaag tot gevolg.