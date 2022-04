Coach Arvid Diels en Kangoeroes Mechelen winnen laatste wedstrijd in Lummen (45-88): “We zijn klaar voor de play-offs”

‘A walk in the park’: Kangoeroes liet zich niet vangen op de laatste speeldag. In feite had het niets meer te winnen of te verliezen in Lummen. De tweede plaats richting play-offs lag vast voor deze competitieafsluiter. Voor coach Arvid Diels werd het een ideale gelegenheid om Dominique Wilson verder in te werken. De Amerikaanse liet meteen haar schutterskwaliteiten bewonderen. Vier van haar acht driepuntpogingen troffen raak. Wilson strandde op 19 punten, 6 rebounds en 2 assists. “Een speelsters van het type Wilson hadden we nog nodig”, zegt coach Arvid Diels. “Zonder zich te forceren, speelde ze een zeer efficiënte wedstrijd. Nee, ik ben zeer tevreden over haar. Ze is iemand met een positieve ingesteldheid, die hier niet is om haar nummertje op te voeren. De keuze voor Wilson is gebaseerd op middellange termijn. Willen we Namen of Castors het vuur aan de schenen leggen, dan was een versterking op de twee-positie nodig. Offensief zijn we nu beter gewapend met Wilson. Als het moet, kan ze haar eigen shot creëren.”