Coach Angelo Gaytant (Zulte Waregem) na zure nederlaag tegen hekkensluiter: “Zijn nochtans beter dan Charleroi”

Hoogstaand was het duel niet. Thuisploeg Zulte Waregem had het lastig om een doelrijpe kans af te dwingen. Een vrije trap van Romy Camps tien minuten voor de rust was zowat het enige wapenfeit de eerste helft. Rond het uur liep het voor Essevee mis. Dezelfde Camps maakte een onnodige strafschopfout. Dhaou zette de elfmeter om. Een kwartier voor tijd strafte Carabott een foutje van doelvrouw Ianthe Meersschaert af. Trainer Angelo Gaytant wisselde kort na het eerste bezoekende doelpunt. Geena Lisa Buyle en Ulrike De Frére vielen in voor Julie Devos en Summer Rogiers. Nadien kwamen Tine Lemmens (voor Sheryl Merchiers) en het duo Amber Bert-Noa Delhaye (voor Liesa Capiau en Amber De Priester) in.

Penaltyfout een jeugdzonde

“Dit verlies is heel zuur”, zucht trainer Gaytant. “Charleroi kwam voor een punt. Wij vonden geen oplossing om hun laag blok te ontwrichten. Omdat we de eerste 45 minuten geen gaatjes vonden, veranderden we in de tweede helft het geweer van schouder. We schakelden over op powerplay, maar de bezoekers konden uit drie kansen twee keer scoren. De penaltyfout van Romy Camps rangschik ik onder de noemer jeugdzonde. Daar ligt de oorzaak van onze nederlaag niet. We hebben vooral onszelf in de voet geschoten. Vijf minuten voor tijd maakte Geena Lisa Buyle een mooie goal. We gooiden nog alles in de aanval, zonder succes. Al was er nog een goede poging van Anne-Lore Scherrens die net over vloog.”

Met De Wilde en Vervacke

Komende vrijdag krijgt Zulte Waregem al de kans sportief revanche te nemen voor deze thuisnederlaag. Want de terugmatch bij de Carolo’s staat op de kalender. “Eigenlijk zijn we beter dan Charleroi”, vindt Gaytant. “Ik denk dat onze creatieve speelsters vermoedden dat we gemakkelijk gingen winnen. Zij moeten deze week in de spiegel kijken. Er zitten veranderingen aan te komen. Lotte De Wilde is na examens weer beschikbaar en ook Laura Vervacke zal selecteerbaar zijn. Uiteraard missen we de productiviteit van Corina Luijks. Ofschoon ze nog altijd bij Zulte Waregem aangesloten is zou ze al getekend hebben bij Lazio Roma.”

