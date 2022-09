Coach Andreas Wieland en ‘zijn’ Beerschot gaan op bezoek bij Brugse beloften: “Focus ligt honderd procent op onszelf”

De nederlaag tegen Lierse

Vorig weekend verloor Beerschot met 2-3 van Lierse en dat had eigenlijk niet gemoeten. “Het klopt dat het een onnodige nederlaag was”, zegt Andreas Wieland. “We voetbalden over het algemeen aardig en creëerden heel wat kansen. Alleen waren we gedurende vier minuten niet goed genoeg, want in die tijdsspanne ging het van 1-2 naar 2-3. Laat ons zeggen dat we het ritme van de wedstrijd nog beter moeten leren aanvoelen. Verder slikten we twee goals na een corner. We verdedigden daar niet goed, maar er is meer: die corners hadden er gewoonweg niet hoeven te komen. Dat soort zaken hebben we deze week uitvoerig besproken.”