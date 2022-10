Coach Andreas Wieland en Beerschot ontvangen zondag Dender: “Opletten voor counters en niet ongeduldig worden in balbezit”

Voetbal CPLAls het wat meezit voor Beerschot, staat het zondagavond weer op kop in de tweede voetbalklasse. Als het wat tegenzit, kan paars-wit even goed zesde worden. Zó dicht zit alles bij mekaar. “Naar het klassement moeten we nog niet te veel kijken”, vindt coach Andreas Wieland.

Beerschot werd afgelopen weekend in Molenbeek op een koude douche getrakteerd. In de bezoekerskleedkamer was er letterlijk geen warm water en op het veld verloren de Mannekens met 2-0. Dat vraagt om een rechtzetting zondag tegen het voorlaatst geklasseerde FCV Dender.

“Dé les van de vorige speeldag is dat we beter moeten doen op counters van de tegenstander”, vertelt Andreas Wieland. “In de voorbije twee wedstrijden merkten we dat onze opponent telkens wat achteruit leunde en loerde op de tegenaanval. Ergens is dat een compliment, want het toont aan dat de andere ploegen veel respect hebben voor ons. Maar tegelijk moeten we daar natuurlijk goed mee omgaan. Ook in balbezit vraagt een wat defensiever ingestelde tegenstander een specifieke aanpak. Het komt er onder meer op aan om niet ongeduldig te worden en niet van te ver hoge voorzetten in de zestien te beginnen droppen.”

Nederlandse les

De kans dat Dender met open vizier naar het Olympisch Stadion komt, lijkt trouwens niet zo groot. De promovendus zal allicht met plezier de rol van underdog op zich nemen. “Desondanks hebben zij ook kwaliteit, hoor”, benadrukt Andreas Wieland. “Denders seizoensstart was misschien wat moeizamer, maar de laatste weken is de ploeg wel punten beginnen pakken. We moeten dus op onze hoede zijn. Of we na deze speeldag eerste of zesde zullen staan? Ach, we moeten nu nog niet te veel naar het klassement kijken. Ons eerste doel is na de reguliere competitie de play-offs voor promotie halen, maar dat is allemaal verre toekomst.”

Wie weet kan Wieland ons tegen de start van de play-offs zelfs al in het Nederlands te woord staan. Tussen zijn drukke voetbalbezigheden door volgt de 39-jarige Oostenrijker immers Nederlandse lessen. “Een teken van respect voor mijn nieuwe omgeving”, aldus Wieland. “En aangezien ik me hier uitstekend voel, zou ik graag nog een hele tijd blijven. Het voordeel is dat jullie taal best veel lijkt op mijn moedertaal, het Duits. Ondertussen ken ik ook al verschillende voetbaltermen. Het laatste woordje dat ik heb geleerd is ‘kantelen’.” (lacht)

Lees ook: meer voetbal in de Challenger Pro League

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.