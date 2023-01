Coach Alan Haydock wil met Ninove absoluut het behoud verzekeren: “Strijdvaardig en totaal niet ongerust”

“Dat is jammer, want hij heeft een belangrijke bagage en kan ons heel wat bijbrengen. De terugkeer van Kevin tussen de palen is een belangrijke zaak. Hij heeft toch de ervaring en de maturiteit om ook defensief rust te brengen. De winterstop heeft ervoor gezorgd dat iedereen opnieuw topfit is en we dus, op Ozkan na, op volle sterkte staan. Bovendien hebben we goede gesprekken achter de rug en wil iedereen vol voor dat behoud gaan”, geeft coach Alan Haydock aan.

Doordat de resultaten wat uitbleven, stak er hier en daar wat gemor en frustratie de kop op, maar ondertussen staan alle Ninoofse neuzen in dezelfde richting. “Ik reken op iedereen in mijn kern. Ook op De Wannemaeker, die ondertussen al voor Borsbeke heeft gekozen na dit seizoen. We weten dat het werken wordt tot in mei, maar we hebben allemaal hetzelfde doel en dat is als promovendus in eerste nationale blijven. Op dat vlak blijft iedereen strijdvaardig en is van enige onrust geen sprake. We weten wat onze werkpunten zijn. We verloren te veel punten door details, maar ook door pech. Hopelijk staat de factor geluk in 2023 wat meer aan onze zijde”, aldus Haydock.