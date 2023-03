Coach Alan Haydock blijft ook volgend seizoen aan het roer bij het degraderende KVK Ninove: “Ik heb club mijn woord gegeven”

voetbal tweede nationale A Kurt Delaere (SV Oostkamp) twijfelt niet na vijfde gelijkspel in zeven matchen: “We creëren nog steeds voldoende kansen”

SV Oostkamp is al acht matchen op rij ongeslagen in tweede nationale A. In deze knappe reeks liet de promovendus wel vijf keer een gelijkspel optekenen. In het klassement klom de rood-witte formatie in die tijdspanne op van de vierde tot de derde plaats. Coach Delaere maakt zich dan ook geen zorgen over de veelvuldige recente puntendelingen.