Coach Alan Haydock best tevreden met competitiestart van promovendus Ninove: “Elke match is uitdaging”

Met een 10 op 21 en een voorlopig negende plaats in het klassement heeft KVK Ninove zijn debuut in eerste nationale niet gemist. De groenhemden konden in al deze wedstrijden hun voet naast elke tegenstander zetten, enkel de laatste thuiswedstrijd tegen Visé (0-3, red.) konden we spreken van een klasseverschil. “Dat was voor mij een ploeg die in de top drie zal eindigen dit seizoen. En ja, de Walen waren voetballend beter dan ons, maar onze eerste twee tegendoelpunten kwamen er zuiver na individuele fouten. Het is niet omdat een tegenstander beter is dat je daarvoor ook hoeft te verliezen”, blikt Haydock terug.

Dat verlies werd amper drie dagen later ruimschoots goedgemaakt met een sterke prestatie op het veld van Dessel. “Toch een ploeg die vorig seizoen de eindronde speelde. Het geeft aan dat mijn jongens heel wat mentale weerbaarheid kunnen tonen. Ondanks de moeilijke match die we tegen Visé afhaspelden, stonden ze er drie dagen later wel opnieuw. We zijn niet aangeslagen na een verliesbeurt en dat zie je graag als coach. We voelen ook geen enkele druk”, aldus de Ninoofse coach.

Kwaliteit

Met Knokke krijgt Ninove nu een ploeg op bezoek die net als vorig seizoen een moeilijke seizoensstart kende, maar op papier over heel wat kwaliteit beschikt. “Vorige week zijn ze gaan winnen op het veld van Olympic Charleroi om dan enkele dagen later te verliezen tegen de beloften van Gent. Het geeft aan dat voor veel ploegen elke westrijd in deze reeks een uitdaging is. Ook voor ons trouwens. Je merkt dat ook aan de uitslagen. We weten dat ons zaterdag opnieuw geen gemakkelijke match wacht, maar we willen absoluut de drie punten thuis houden”, benadrukt Haydock.

Hij zal het zaterdag wel nog steeds moeten doen zonder Larifa, Deryck en Straetman. Grancea keert terug uit blessure, maar mist nog speelminuten. De Backer legt voor de match nog een test af.