Coach ad-interim Jan Schoefs (Belisia) na het 2-2-gelijkspel tegen Lyra-Lierse: “Ik zag een groep met sterke vechtlust”

De ontmoeting in Sportpark ‘De Katteberg’ kon de toeschouwers inderdaad bekoren. De intensiteit waarmee de acteurs het duel instapten, leidde op geen enkel ogenblik tot verveling. Het was voor beide teams lang zoeken naar een opening. Toen Christophe Martin Suarez meteen na de pauze de score opende, verhoogde de spankracht meteen. “Het is voor dit soort wedstrijden, dat de toeschouwers toch naar de voetbalvelden komen”, toont Schoefs zich tevreden over de teamprestatie. “Dit was niet zomaar een matchke hoor. Je zag duidelijk dat beide teams er vol voor gingen en dan krijg je een spanningsveld, waarin je zo wordt meegezogen. Dat wij een kwartier voor tijd Tiemen Wijnen met een tweede gele karton verloren, was er niet aan te zien. De ploeg bleef nadrukkelijk het doel van de tegenstrever opzoeken en misschien hadden we die drie punten ook nog kunnen pakken. Eerlijkheidshalve vind ik wel dat er na zo een wedstrijd geen verliezer mocht zijn. Als er evenwel toch een winnaar uit de bus was gekomen, waren wij dat misschien wel geweest. Gezien onze mogelijkheden in het wedstrijdslot, waren we daar het dichtst bij. Nogmaals, ik kan leven met het gelijkspel en blik met voldoening terug op de gave collectieve prestatie”, aldus Jan Schoefs.