Clubmonument Oli Romero (KVK Ninove) toont begrip voor beslissing om te degraderen: “Kans is 99 procent dat ik blijf”

Clubmonument Oli Romero toont opvallend veel begrip voor de beslissing van het huidige clubbestuur en loofde de snelle transparantie die er is gekomen na het plotse overlijden van voorzitter Patrick De Doncker. “Toen we dinsdagavond door de club werden geïnformeerd over de beslissing om geen licentie meer aan te vragen voor eerste nationale had ik het gevoel dat 3/4de van de spelers dit wel voelde aankomen. Het is volgens mij de enige juiste beslissing van de club. We hebben dit jaar ervaren dat het heel moeilijk concurreren is met de profclubs in deze reeks. Zij beschikken ook over veel grotere budgetten. En dan moet je concluderen dat het huidige Ninove niet klaar is voor dit niveau”, vertelt Romero.