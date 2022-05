Clublegende Jeff Hauspy neemt afscheid van het voetbal en zijn club: “FC Latem zal voor mij altijd thuiskomen zijn”

De overwinning tegen Dendermonde was voor Latem niet genoeg om het behoud af te dwingen. Samen met de rode lantaarn, Sleidinge en Doorslaar zakt FC Latem naar tweede provinciale. “Eerste provinciale is keihard”, reageert Jeff Hauspy.

“Het is een mooie reeks, maar als je ziet dat er vier of vijf ploegen degraderen moet je eigenlijk al bijna in de linkerkolom spelen om je te handhaven. Dan praten we over andere budgetten dan in de rechterkolom. Onze groep was voor mij in staat om zich te handhaven, maar al vroeg in het seizoen zaten de omstandigheden tegen.”

Moeilijke opdracht

“We voelden al snel dat het een moeilijke opdracht zou worden. Het zat er dus al even aan te komen en we konden er ons op voorbereiden. De laatste weken was duidelijk dat we zouden zakken. Het is geen schande om een stap terug te zetten. De club heeft het heel snel een plaats kunnen geven. Het heeft zondag alleszins de feestvreugde niet kunnen bederven.”

De laatste speeldag van seizoen 2021-2022 draaide allemaal rond één man. Latemnaar in hart en nieren Hauspy hangt de schoenen aan de haak op amper 29-jarige leeftijd en kreeg een passend afscheid van zijn club. “Ik had het me echt niet mooier kunnen wensen”, aldus de geëmotioneerde aanvoerder. “De club heeft er een schitterende dag van gemaakt.”

Afscheid in schoonheid

“Ik begon als vijfjarige al te voetballen bij FC Latem en ging op mijn veertiende even voor KSV Oudenaarde spelen. Vier jaar later keerde ik terug om er bij de grote jongens te spelen. Ik maakte jammer genoeg de eerste degradatie mee, maar beleefde er ook een unicum toen we in derde en tweede provinciale twee keer op rij kampioen werden. Dat kunnen niet veel mensen zeggen.”

Na meer dan twintig jaar dienst neemt de clublegende dus afscheid. “Het interesseerde me nooit om voor een andere club te spelen, want mijn hart lag hier. Het valt steeds moeilijker te combineren met mijn kinépraktijk en mijn gezin en ik ben op een punt in mijn leven dat andere dingen mijn pad kruisen. Ik heb er wel een prachtige tijd beleefd en nam afscheid in schoonheid. Latem zal voor mij altijd thuiskomen zijn.”