Clubgenoten Mariska Parewyck en Ruben Verheyden naar het EK veldlopen

VeldlopenZondag stond in Roeselare de tweede individuele manche van de CrossCup op het programma. De veldloop gold tevens als selectiewedstrijd voor het EK veldlopen en daardoor was zowat de hele nationale veldlooptop aanwezig op Schiervelde. Mariska Parewyck toonde zich de beste in de korte cross en mag op die manier deelnemen aan de mixed relays op dat EK. “Het was nu of nooit”, klinkt het.

Na haar overwinning in Mol waren ook op de korte cross in Roeselare de ogen ook gericht op Mariska Parewyck. De atlete van Eendracht Aalst verkeert in uitstekende vorm, maar het is algemeen geweten dat modder niet echt helemaal haar ding is. “Ik heb keihard gewerkt de laatste maanden en ik ben blij dat het geloond heeft”, zegt ze. “Als je goed bent , dan kun je eigenlijk op alle soorten parcours uit de voeten en dat bleek vandaag.”

Parewyck liep de hele tijd attent vooraan en al snel zonderde ze zich samen met Vanessa scaunet en Jenna Wyns wat af van de rest van de groep. Toen Wyns in de tweede ronde een versnelling plaatste, pareerde ze die moeiteloos. “Daarna zette ik me op kop en dat was het moment waarop ik besefte dat ik de beste in de wedstrijd was. Ik liep gewoon een comfortabel tempo en voelde dat ik beetje bij beetje afstand nam van Jenna en Vanessa.” Het kloofje werd snel een tiental meters en de andere twee waren niet bij machte om de 33-jarige moeder van drie dochters nog bij te halen. “Hier winnen is fantastisch, maar dat deze overwinning een ticket voor het EK veldlopen oplevert, maakt het nog des te specialer. Ik wist dat het nu of nooit was en ik ben super blij dat het gelukt is,” besluit ze.

Ruben Verheyden

Parewyck mag door haar overwinning in Roeselare als lid van het mixed relay team mee naar het EK in Turijn . In dat team vinden we op 11 december ook haar clubgenoot Ruben Verheyden terug. Hij plaatste zich dankzij een tweede plaats op de korte cross bij de mannen, na Stijn Baeten. “Ik ben nog maar pas terug uit Turkije, waar ik heel goed heb kunnen trainen”, zegt hij. “Mijn vorm is gelijkwaardig aan die van vorig seizoen, maar ik had natuurlijk nog geen veldloop gelopen dit seizoen. Op dat vlak was het wat tasten in het duister, maar ik ben blij dat ik mijn tweede plaats een EK-ticket heeft opgeleverd.”

“Dat Mariska ook mee mag is voor haar, voor onze trainingsgroep en voor mezelf heel erg leuk. Vorig jaar waren we in Dublin met de mixed relay geen medaillekandidaat , maar we pakten wel brons. Als we allemaal op niveau presteren, dan denk ik dat we opnieuw een gevaarlijke outsider kunnen zijn”, besluit hij.

