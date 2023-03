Clubambassadeur Sebastien Dewaele: “KVO zal altijd KVO blijven”

“De afgelopen maanden doen enorm veel pijn”, valt Dewaele meteen in huis. “Zolang het nog kan, moeten we erin geloven. Maar stilaan sijpelt de realiteit door dat degradatie bijna onomkeerbaar is. De supporters doen al weken aan een stuk hun beklag op sociale media – begrijpelijk waarom, natuurlijk. Ook wie nauw betrokken is of bij KVO werkt, is bezorgd. Voor sommigen gaat het over hun job, hé.”

Grote boosdoener?

“Dé grote schuldige van dit seizoen? Geld. Kijk, ik moet terugdenken aan de televisiereeks ‘Kustboys’, waarin Martin Heylen in gesprek gaat met investeerder Paul Conway. Daarin zegt de Amerikaan letterlijk niet emotioneel verbonden te zijn met de ploeg. Maar dat zijn wij hier in Oostende wél. Al koop je met emoties dus helemaal niks. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan denken ze alleen maar in kapitalistische termen. Dat is de ziekte van het hedendaagse voetbal. Of ik Gauthier Ganaye en Thorsten Theys iets verwijt? Ach, ook zij zijn, denk ik, met handen en voeten gebonden. Ze moeten ook roeien met de riemen die ze niet hebben of krijgen, namelijk geld.”

Sterkhouders weg

“De sterkhouders van de voorbije seizoenen werden verkocht voor mooi geld en onvoldoende vervangen. Kan je het de huidige spelerskern verwijten dat KVO zo laag in de rangschikking staat? Nee, ze spelen zo goed en zo kwaad ze kunnen. Een ploeg is maar zo sterk als de zwakste schakel. Alleen, als ik zie hoe de beloften de ene na de andere wedstrijd winnen, dan vraag ik me af waarom we die gasten misschien niet eens een kans mogen geven.”

Licentie

In 2017, nog niet zo lang geleden dus, stond Sebastien samen met Tom Vanrijckeghem als Preuteleute bij het Atomium op te treden voorafgaand de bekerfinale. “Voetbal is zoals de zee: eb en vloed, op en af, hoogte- en laagtepunten”, mijmert Dewaele. “Dat is niet alleen zo in de sport, maar ook in pakweg de cultuursector. Ook ik heb goeie en slechte momenten. Ik denk wel dat de investeringsgroep (Ostend Investment Company, red.) met de nodige centen over de brug zal komen om de licentie te behalen (om en bij de 7 miljoen euro wordt her en der gesteld, red.). Sportief moeten we blijven geloven: hope for the best, plan for the worst. Als het zover komt, zullen de pinten in tweede klasse ook smaken. En of er nu Amerikaanse, Engelse of weet-ik-veel-welke investeerder achter de club zit: KVO blijft KVO.”

