Club Roeselare stelt nieuwe trainer Kenny Verduyn en zes nieuwkomers voor

Van coach Franky Mestdagh, die op trainerspensioen ging, werd er afscheid genomen zodat een nieuwe trainer voorgesteld werd. Kenny Verduyn is op het Rodenbachstadion alleszins geen onbekende en nam zelf het woord. “Ik keer met veel goesting en ambitie terug naar het Rodenbachstadion”, wist de nieuwe oefenmeester van de Rodenbachjongens. “Ik was hier immers reeds als T2 van Jo Cappelle actief maar toen ik de kans kreeg om hoofdtrainer van Beernem te worden, verliet ik het schip. Nu contacteerde de club me opnieuw om T1 te worden en lang heb ik niet getwijfeld om mijn fiat te geven. We kwamen snel tot een overeenkomst want het voetbal leeft echt bij Club Roeselare. Deze club heeft op alle vlakken de voorbije jaren de nodige progressie gemaakt. De fysieke paraatheid van mijn spelerskern is de absolute basis om hier iets moois op te bouwen. De sfeer binnen de club is hier overweldigend en dat over-mijn-lijkgevoel wil ik ook verder in stand houden. Vooral thuis zouden onze tegenstanders opnieuw schrik moeten hebben om naar het Rodenbachstadion af te zakken.”