Clifford Hammonds (Limburg United):”Zondag is een mirakel nodig om Kangoeroes uit de halve finale van de Beker van België te houden”

“We waren naar Hasselt gekomen om zo goed mogelijk de wedstrijd onder controle te houden. United schoot het best uit de startblokken, maar in de laatste twee minuten voor de rust gaven de Limburgers een negen puntenkloof door veel balverlies uit handen. Na de rust werden we heer en meester. Of de return zondag overbodig is? Alles blijft mogelijk. We staan dan misschien met één been in de halve finale, maar de focus moet zondag nog aanwezig zijn. Nog nooit kon Kangoeroes zo ver doorstoten in de Beker van België als dit seizoen. Of we stiekem dromen van de finale? Absoluut nog niet. Bekerwedstrijden blijven speciaal en je mag geen enkel team onderschatten.”

Collega Sacha Massot verontschuldigde zich voor zijn laat toekomen. “Ik zie dat Paul Vervaeck al richting bus is vertrokken. Na deze persconferentie zal ik hem zeker bellen om mij te verontschuldigen. Ah, jullie zeggen dat voorzitter Maarten Bostyn dat reeds is komen doen. Tja, jullie kennen mij ondertussen. Ik ga geen conflict uit de weg. Dit was United onwaardig. Na de rust was het rampzalig op alle vlakken en lieten we ons als lamme schapen naar de slachtbank leiden. Jullie vonden de eerste helft goed? Ik ga eerlijk zijn. Van bij het begin had ik het gevoel dat we mentaal niet bij de les waren. Het game plan was focus leggen op defense en daar slaagden we totaal niet in. Als wij de tegenstander zoveel vertrouwen in de aanval geven, is het voor Kangoeroes vrij simpel om de partij naar hun hand te zetten. Ze hebben meerdere goede schutters in huis en vanavond toonden Loubry, Thompson en Kherrazi hun klasse.”

Je bent zwaar aangeslagen. Kan je de jongens nog motiveren voor zondag? Met welke insteek wil je die wedstrijd aanpakken?

“Natuurlijk ben ik zwaar ontgoocheld. Dit seizoen hadden we een mooie kans om voor de tweede keer in het bestaan van de club door te stoten naar de finale. Het op deze manier weggeven is onbegrijpelijk. Ik ben nog aan het zoeken naar een reden. Misschien stress? We hebben toch ervaring genoeg in huis om zulke wedstrijden met de juiste mentaliteit te spelen. Ik heb de boys een bolwassing gegeven en ik verwacht zondag een reactie. Met welke insteek? Een mirakel is nodig, maar we gaan naar Mechelen met opnieuw de focus op defense. In sport blijft alles mogelijk. Als we er niet meer zouden in geloven kunnen we beter thuisblijven.”

Kan je de coach daarin volgen, Clifford Hammonds?

“Natuurlijk. We moeten bij Kangoeroes winnen met 25 punten verschil. In de ogen van iedereen zijn we reeds uitgeschakeld. Het is aan ons om de rug te rechten.”

Je kan terugblikken op een mooi debuut, maar dit rampzalig resultaat had je waarschijnlijk niet verwacht, toch?

“Ach, mijn prestatie is niet belangrijk. Het team komt op de eerste plaats. Na één week training mag ik zeker niet klagen over mijn eerste helft. Helaas kon ik het tij ook niet keren na de rust. Ik speelde in Griekenland bij Ionikos Nikaias, maar volgde nog steeds de Belgische competitie. Twee jaar geleden had ik een leuke tijd bij Charleroi. Ik ben blij terug in België te zijn. United zorgde ervoor dat ik in een betere situatie terechtkom. Ik tekende hier een contract voor anderhalf jaar en wil mijn ervaring overbrengen op dit jonge team. Ik zag United enkele keren spelen en hier is zeker kwaliteit genoeg aanwezig om een mooi seizoen te draaien. Alleen kan ik geen verklaring vinden voor onze afwezige tweede helft. Ik had zo een resultaat zeker niet verwacht. Jammer voor mijn debuut, maar we moeten nu meteen deze wedstrijd vergeten en onze focus leggen op zondag. Een mirakel hebben we nodig, maar gelukkig is basketbal onvoorspelbaar. Kangoeroes heeft natuurlijk een goed team. Jongens als Loubry en Deroover ken ik zeer goed. In eerste instantie hoop ik dat we ons kunnen herpakken. Indien we ons kwalificeren zou het de stunt van de eeuw zijn.”

