Cliff Hammonds (Limburg United): “Naar Filou Oostende om te winnen”

In de kwartfinale van de Belgian Cup trekken T1 Raymond Westphalen en zijn boys met een minibonus van drie punten dinsdagavond naar de COREtec Dome van Filou Oostende voor de return. De ervaren rots in de branding Cliff Hammonds weet dat Limburg United niet mag speculeren en voluit moet gaan voor de overwinning.

Er komt geen sleet op kapitein Cliff Hammonds, opnieuw bezig aan een sterk seizoen. In de heenwedstrijd thuis tegen Oostende was Hammonds weer belangrijk op cruciale momenten met elf punten en vier assists. Limburg United won met 73-70 vrijdagavond in de Alverberg en weet dat de terugwedstrijd aan de kust een zware dobber gaat worden.

“Blijven stilstaan over de wedstrijd van vrijdagavond heeft geen zin”, stak Cliff Hammonds, die ondanks zijn 36 jaar nog elke wedstrijd zijn team op sleeptouw neemt, van wal. “Het was natuurlijk jammer dat we onze kloof in de laatste minuut niet konden behouden, want met acht punten voorsprong afzakken naar de zee ging toch voor meer druk zorgen bij Oostende. Onze staf heeft de nodige lessen getrokken en de groep weet wat er in de toekomst moet gebeuren om zulke zaken te vermijden. Anderzijds, als je speelt op Oostende weet je dat alles mogelijk is en kan je toch niet opteren op een verworven bonus.”

Gaan naar Oostende voor winst

“De staf moet het gameplan aanpassen en dit United moet naar Oostende gaan voor winst”, vervolgt point-guard Hammonds. “Moeilijke opdracht? Sure, maar we moeten geloven in onze kwaliteiten. Natuurlijk zal Oostende willen uitpakken met een verschroeiende start, maar aan ons om alert te zijn in defense. We mogen op geen enkel moment slabakken en bij moeilijke situaties de nodige rust bewaren. Vooral karakter tonen en energie brengen zoals in de thuiswedstrijd. Vechten als één team en dan kan dit United van elke Belgische club winnen. Het zal bikkelen worden, maar deze groep is hongerig en wil doorstoten naar de halve finales.”

“Of ik tevreden ben over mijn prestaties? Ik speel altijd voor het team en voel mij nog fit. Wanneer ik de beslissing zal nemen of ik einde seizoen stop of nog één jaartje erbij doe? Dat is momenteel niet aan de orde. Ik ben nu in volle concentratie op de volgende opdracht. Stel mij die vraag opnieuw als het seizoen bijna voorbij is. Wat mijn grootste prestaties zijn uit mijn rijk gevulde carrière? Er zijn meerdere mooie momenten hoor. De winst in 2014 van de Duitse bekerfinale en vorig seizoen met Limburg United de fantastische bekerwinst tegen Oostende. Kwestie van in de bekersfeer te blijven (lacht)”, besluit Hammonds geboren in Fort Bragg, North Carolina.