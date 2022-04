Cliff Hammonds (Limburg United): “In een zinderende slotfase konden we verdiend nipt met 75-74 Yoast United verslaan”

Voor de komst van Yoast United uit Bemmel kwam Limburg United met de blijde boodschap dat hun Amerikaanse kapitein Cliff Hammonds (36) nog één seizoen langer bij de club zal blijven. Het werd een leuke en spannende wedstrijd tussen twee clubs aan elkaar gewaagd. In een zinderende slotfase kon Limburg United nipt (75-74) de punten in Hasselt houden.

Kapitein Cliff Hammonds zag zijn team geweldig uit de startblokken schieten, maar Yoast van Belgische coach Paul Vervaeck vocht terug met een glansrol voor Nate Britt (topschutter met 20ptn) en Jett Speelman (17ptn).

“Dit was een geweldige spannende wedstrijd voor het publiek”, begon Hammonds met zijn analyse. “We zijn blij met de overwinning, maar bij momenten toonden we te weinig intensiteit. Met Jonas Delalieux terug tussen de lijnen namen we een blitzstart (15-3). Na een time-out van Vervaeck waren we plots ons ritme kwijt en slonk de voorsprong (Q1 21-18).”

“In het tweede schuifje weinig beterschap”, vervolgt Hammonds, als jeugdcoach zeer geëngageerd binnen de Academy. “Yoast kwam op gelijke hoogte en bij de rust (34-35) wisten we dat het moeilijk ging worden.”

“Na de rust begonnen we opnieuw sterk”, stelt Hammonds, die na anderhalf jaar blij is dat hij bij United kan blijven. “Yannick Desiron scoorde zes punten op rij, maar easy baskets hielden de Nederlanders in de race. In offense lieten we een aantal steken vallen en enkele open driepuntshots gingen niet binnen. Gelukkig bleven we knokken en gingen het laatste quarter in met één puntje voorsprong (54-53).”

“Het slot werd een ware thriller”, weet Hammonds, waar zijn zoon junior dit seizoen speelt bij de U16 van Limburg United en volgend seizoen sluit Khaliff Hammonds aan bij de U14. “We konden een klein kloofje slaan, maar Yoast speelde vrij en vrank en bleef aanklampen met een uitstekende spelverdeler Britt. De spanning bleef te snijden. Casey Benson scoorde 75-71 vanop de vrijworplijn, maar Britt zorgde voor 75-74. Nadat Delalieux de vrijworpen van de bevrijding niet kon afwerken, legde Britt ‘on the buzzer’ de winnende korf nipt naast. Het was zeker niet onze beste wedstrijd, maar het publiek beleefde toch een fijne avond door de spanning. We blijven winnen en dat is ook belangrijk.”

Limburg United: Nelson 16, Desiron 14, Hammonds 9, Delalieux 9, Lambot 8, Littleson 5, Benson 5, Palmi 4, Lesuisse 2, Vanderhoydonck 2, Dedroog 1.

Yoast United: Britt 20, Speelman 17, Berghuis 12, Warner 11, Ferguson 9, Abrams 3, Agasi 2.