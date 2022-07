Cleo Kiekens van examenbanken naar EK: “Er wachten twee fantastische uitdagingen”

wielrennen junioresIn het wielrennen moet men soms snel de knop kunnen omschakelen. Cleo Kiekens zat twee weken geleden nog op de examenbanken. Dit weekend neemt ze in Portugal deel aan het Europees kampioenschap voor juniores. Vrijdag start ze in de mixed relay. Vierentwintig uur later neemt ze de wegrit voor haar rekening.

Goed nieuws ten huize Kiekens: Cleo Kiekens heeft haar diploma van het middelbaar op zak. Lang vieren zat er niet in, want de plicht op de fiets roept. “Ik heb twee weken de tijd gehad na de examens om me specifiek voor te bereiden op het Europees kampioenschap. Dat moet wel volstaan. Soms was het wel eens lastig, maar het lukte toch aardig om alles te combineren. Vorige week heb ik nog een koers kunnen afwerken in Zomergem. Daar werd ik zevende tussen de elites.”

Mixed relay

Vrijdag mag Cleo Kiekens op het Europees kampioenschap starten in de mixed relay. Dat wordt in het Portugese Anadia georganiseerd. Het is een relatief jonge discipline in het wielrennen. “Twee jongens en twee meisjes zorgen voor de aflossingen. Yarno Van Herck en Robbe Dhondt vormen een duo, ik doe dat met Fleur Moors. Bij de elites staat de mixed relay al enkele jaren op het programma van de kampioenschappen, maar het is voor het eerst dat ook de juniores een gemengde estafette mogen rijden.”

“Vermits het voor iedereen nieuw is, wordt het toch wat uitkijken. Elke deelnemer moet een ronde van tweeëntwintig kilometer voor zijn of haar rekening nemen. Voor juniores is dat al een behoorlijk lange afstand. Ik beloof in ieder geval dat ik opnieuw mijn uiterste best zal doen om ons land te vertegenwoordigen. Er wachten twee fantastische uitdagingen.”

Wegrit

Cleo Kiekens werd geselecteerd om daags nadien deel te nemen aan de wegrit. “Ik heb het parcours in Anadia al uitgebreid kunnen bestuderen. Het is allerminst een gemakkelijke omloop. Er werd één echte klim in het traject opgenomen, maar het is verder ook nooit vlak. Zelfs naar de finish toe gaat het omhoog. Ik wil in ieder geval vooraan meerijden zaterdag. In de Nations Cup heb ik vertrouwen kunnen opdoen. Daar zag ik dat er bergop vorderingen werden gemaakt.”

