Cleo Kiekens kiest voor Duolar-Chevalmeire: “Ik zoek vaste begeleiding voor het veldrijden”

Wielrennen beloftenCleo Kiekens kan terugblikken op een uitstekend jaar. De Geraardsbergse allroundster maakte bekend dat ze volgend jaar Acrog inruilt voor Duolar-Chevalmeire. Die keuze is vooral gericht op het presteren op de weg. Intussen heeft Kiekens het veldrijden even naar de achtergrond gebannen. Ze is op zoek naar een vaste begeleiding.

Cleo Kiekens geeft meer uitleg bij haar overgang van Acrog naar Duolar-Chevalmeire. “Bij Acrog zou ik moeilijk een uitgekiend wegprogramma kunnen uittekenen. Om die reden keek ik uit naar een nieuwe ploeg. Ik heb even gewacht vooraleer knopen door te hakken. De ploegleiding van Duolar-Chevalmeire heeft me toen zelf gecontacteerd. Volgende week mag ik een eerste keer mijn nieuwe trui aantrekken. Dat is toch iets om naar uit te kijken. Ik zal dat bovendien doen als eerstejaars bij de beloften.”

Cleo Kiekens deze trui aantrekken.

Veldrijden

De voorbije weken was Cleo Kiekens actief in het veldrijden. Hoe blikt ze terug op de campagne? “Globaal ben ik wel tevreden. In het veldrijden ben ik al belofte zodat ik steeds met de elites moest aantreden. Vaak moest ik achteraan starten omdat ik nog geen UCI-punten heb. Uiteraard is het dan zwaar om op te boksen tegen de concurrentie. Ik moet al een cross rijden om vooraan te geraken. Als junior zijn er steeds afzonderlijke klassementen. Dat is nu niet langer het geval. Ik heb in Boom mijn laatste veldrit van het seizoen afgewerkt. Het is een beetje zinloos om door te doen vermits ik niet mag starten in de Wereldbeker. Naar volgend seizoen toe moet er wat veranderen bij het crossen. Ik zoek een vaste begeleiding, nu doe ik alles in mijn eentje. Sommige concurrenten kunnen 24/7 beschikken over assistentie. Die kloof moet meer gedicht worden.”

Wegcampagne

Intussen heeft Cleo Kiekens de focus verlegd naar het weggebeuren. “Momenteel focus ik me op de examens. Ik zit in het eerste jaar rechten. De eerste twee weken van februari is er een stage gepland in Spanje. De exacte locatie wordt ons nog meegedeeld. In het begin en op het einde van die stage is er telkens een koers voorzien. Ik heb me opgegeven voor de laatste koers in Valencia. Definitieve bevestiging heb ik nog niet gekregen, maar ik vermoed dat het seizoen 2023 daar voor mij van start zal gaan.”

