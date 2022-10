Clem Scherpenheuvel opent kampioenschap in tweede landelijke met vlotte winst tegen Gembo

Basketbal tweede landelijkeVorig seizoen eindigde Clem Scherpenheuvel na een verdienstelijke campagne in de subtop van tweede landelijke. Een gebrek aan gestalte kostte de ploeg toen duidelijk punten. Dat probleem zou in de komende campagne alvast opgelost moeten zijn. Scherpenheuvel begon uitstekend aan het nieuwe seizoen met een 87-72-overwinning tegen Gembo.

Behoorlijk wat sterkhouders bleven in het tussenseizoen aan boord. Dat is al een positief gegeven. Toch zal het voor de supporters van Clem Scherpenheuvel in het seizoen 2022-’23 wennen worden. Een aantal zaken veranderden.

Verandering 1: nieuwe coach

De voorbije jaren was Christoph Janssens de vaste roerganger. Hij blijft als sportief verantwoordelijke verbonden, maar zal niet langer de club coachen. “Kris Wauters zal het komende seizoen de sportieve leiding over de A-ploeg krijgen. De voorbije jaren was hij aan de slag bij Leuven Bears. Daar was hij in het verleden nog assistent van Danny Wouters en Jill Lorent. Danny is een jonge coach, maar we willen hem een kans geven. Hij heeft het voordeel dat hij nogal wat spelers van onze kern kent, omdat die een verleden hebben bij Leuven Bears. Zelf zal ik wat meer op de achtergrond werken, vermits ik ook als coach aan de slag ben bij Limburg United.”

Verandering 2: vernieuwde spelersgroep

Vorig jaar had Scherpenheuvel een probleem onder de ringen. ‘Kleine’ spelers moesten collectief het gebrek aan gestalte opvangen. Voor dat probleem werden oplossingen gevonden. Christoff Janssens verduidelijkt. “Seppe Reeckmans is verhuisd en stopte met basketbal. Ook Seppe De Leeuw heeft de schoenen aan de haak gehangen. Met Jasper Verbeeck haalden we een oude bekende terug in huis. Met zijn 2m10 moet hij heersen in de rebound. Willem Willems is de tweede nieuwkomer. Hij komt over van Zuiderkempen. We hadden geen echte back-up als pointguard. Ook dat probleem moet nu dus van de baan zijn.”

Verandering 3: nieuw format

Traditioneel bestaan de reeksen in het landelijke basketbal uit veertien ploegen. Elk ploeg neemt het eens thuis en eens op verplaatsing op tegen iedere tegenstander. Na zesentwintig speeldagen zijn de kampioen en de degradanten bekend. In het seizoen 2022-’23 blijft er daarvan niets over. Clem zit in een groep met zeven andere ploegen. Het gaat concreet om Kontich, Arendonk, Zuiderkempen, Gembo, Aarschot B, Bree en Lommel. Alle ploegen spelen opnieuw twee keer tegen elkaar. Na veertien matchen komt er een nieuwe reeksindeling. De top vier neemt het op tegen de beste vier ploegen uit de andere reeks om een kampioen aan te wijzen. De laatste vier zullen met de zwaksten uit de andere poule uitmaken wie degradeert. Het nieuwe format is een uitvloeisel van corona, toen er geen ploegen verplicht moesten degraderen.

