Clem Leroy (Sezoens Bocholt): “Fysieke veldslag tegen Sporting Pelt verdiend gewonnen en op naar de finale van de BENE-League met de komst van de Lions”

Klasrijke doelman Clem Leroy

Vooral in de eerste helft had thuisdoelman Clem Leroy enkele miraculeuze reddingen in huis. “Of dit mijn beste wedstrijd was van het seizoen? Daar kan ik je moeilijk op antwoorden”, glunderde een dolgelukkige doelman Leroy. “Ik had zeker enkele knappe reddingen in huis, maar er waren dit seizoen nog topwedstrijden waar ik een aandeel had in de overwinning. Deze wedstrijd was een groot contrast met afgelopen dinsdag in Pelt. Toen won Sporting verdiend en wij waren niet de volledige wedstrijd gretig genoeg. Vanavond speelden we met de nodige grinta. Iedereen was supergemotiveerd en we wilden absoluut doorstoten naar de finale. Het werd een fysieke veldslag en die hebben we verdiend gewonnen. Zeker op basis van een uitstekende tweede helft. Hoog tempo, stevig in defense en bij momenten rustig de controle behouden over een fel duel. Dat is natuurlijk de nodige ervaring die we in ons team hebben. Pelt is een goede ploeg en we zullen nog vaker de strijdbijl moeten bovenhalen tegen hun. Op zaterdag 1 april om 16u spelen we in Hasselt de finale van de beker van België tegen Pelt. En voor de Belgische titel verwacht ik ook een hevige strijd met Pelt. Ach, zorgen voor later. Eerst nu een feestje bouwen (lacht). Daarna gaat de focus naar de BENE-League finale op 18 maart met een thuiswedstrijd tegen de Lions. Vorig seizoen verloren we en nu is het tijd voor revanche. Hier hebben we het afgelopen half jaar keihard voor gewerkt. We zijn thuis nog steeds ongeslagen en dat willen we tegen de Lions ook zo houden. Of ik een voorkeur geniet bij het behalen van een prijs? Ik wil de drie prijzen winnen (fel). Als ik echt moet kiezen dan die van de BENE-League.”