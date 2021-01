Claude Holvoet (Sint-Antonius Zoersel): “Ons economisch model is in elkaar gestuikt, maar we blijven ambitieus”

Ambitieuze plannen

“Bij Amigos-Van Pelt is het volleybal een sociaal gebeuren, met de bar, het eten en de speciale acties”, benadrukt de man die ook voorzitter is van de Belgische vrouwenliga. “Dat valt helemaal weg. Ik hoop dat onze jeugdploegen in maart of april nog de toelating krijgen om nog een beetje te volleyballen in een korte, aangepaste formule van het Vlaams kampioenschap. Ik denk dat we niet zo veel afhakers zullen noteren. Maar je weet nooit: onze U19 stapt volgend jaar naar het hoger onderwijs of de universiteit. Wat gaan zij doen in deze onzekere tijden? Ook aan de mouw van onze beste spelers wordt stevig getrokken door de concurrentie. Wij vergoeden onze spelers niet, maar we bieden hen wel drie trainingen per week aan, kledij en fitnessruimte. De andere ploegen zitten ook niet stil, want VC Zoersel heeft bijvoorbeeld Raf Vekemans als trainer-coach aangetrokken. Daartegenover hebben we een adviesraad opgericht met Julien Van de Vyver, Etienne De Buck en ikzelf. We zijn volop bezig met een herstructurering en geloof me, op alle vlakken zal de ‘upgrade’ te merken zijn. Wanneer je wilt vooruitgaan, dan moet je samenwerken. We willen vooruit en we zijn ambitieus. Als er een vrouwenteam, zoals Lendelede vorig jaar stopt, dan spring ik meteen in mijn wagen om de stamnummer over te kopen.”