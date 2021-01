Clara Wellens (Antwerp Volley): “Dit was een deugddoende teamprestatie tegen Michelbeke”

Clara Wellens zette in de openingsset met enkele rake klappen haar team op het juiste spoor. In de tweede set acteerde de thuisploeg op een 19-14 eventjes slordig met een paar gemiste kansen, maar Sarah Cools stopte vanop de opslaglijn de remonte van Michelbeke op kordate wijze af. Coach Frankart van Michelbeke stuurde een fel gewijzigde ploeg op het terrein tijdens de slotset. Bijna had hij succes, want Radovic blokte Cools tot tweemaal toe af en Charlotte Coppin lukte twee oplagaces. Maar dan gingen de Antwerp Ladies in één ruk van 10-14 naar 16-14. Nog even hielden de Antwerpse vrouwen de spanning erin, maar uiteindelijk ging de winst verdiend naar de thuisploeg.

Onnodig spannend wedstrijdeinde

We hoorden DDT van FC De Kampioenen bijna “‘t is niet waar hé” roepen toen - op het einde van de match - de speelsters van trainer-coach Cristina Moga alweer te veel setballen nodig hadden om de klus af te maken. Bij een 23-18 stand dacht iedereen dat de drie punten reeds binnen waren. Het was - net zoals vorige week tegen Gent - nog bibberen tot 25-23. “Alweer hadden we toch even stress om de overwinning binnen te halen”, reageert Clara Wellens opgelucht. “We waren nochtans aan een redelijk stabiele wedstrijd bezig. We scoorden vlotter want we hadden zelfvertrouwen getankt uit onze vorige wedstrijd tegen de competitieleiders uit Gent.” Cara Wellens, aan haar derde jaar bezig bij Antwerpen en tegelijk ook in volle studies van het derde jaar kinesitherapie, benadrukte samen met haar coach Cristina Moga de teamprestatie. “Dit is een collectieve zege”, verklaren zowel de speelsters als de coach. “Dit zijn drie belangrijke punten. Volgende week trekken we met veel goesting naar Limburg, met een mentaliteit niets moet, alles mag.”