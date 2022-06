City Pirates verliest trainer Kevin Van Haesendonck aan eersteklasser Westerlo: “Een droom die uitkomt”

“Het bewuste telefoontje kwam ook voor mij als een verrassing”, zegt Van Haesendonck. “Na onze samenwerking bij Berchem Sport hielden Jonas en ik wel altijd contact, maar zelfs tijdens een etentje eind april was er nog niets concreet. Hij kende mijn ambities wel, maar er was geen positie vrij dus verder gingen we er niet op in. Tot hij me in het Hemelvaartweekend opbelde en me zei dat er een plekje vrij was gekomen in zijn staf. Hij stelde me zijn plannen voor en dat klonk natuurlijk heel aanlokkelijk. Daarop werd ik gecontacteerd door Westerlo-CEO Van Hove en kwamen we tot een akkoord.”

“Ik vervolledig de technisch staf van Jonas samen met Bart Goor en Mo Messoudi en mijn takenpakket zal hoofdzakelijk bestaan uit het mee geven van de veldtrainingen en wedstrijdanalyse. Of dit nu een droom is die uit komt? Als je van je hobby je beroep kunt maken, is dat het toch altijd wel een beetje. Ik heb ook het geluk dat ik in het onderwijs sta en er een jaar tussenuit kan, zonder gevolgen. Stel dat dit verhaal niet goed afloopt, heb ik nog altijd een vangnet. Maar daar gaan we niet van uit natuurlijk.” (lacht)

Timing

En zo verlaat Van Haesendonck City Pirates na drie seizoenen, kort voor de start van de nieuwe voorbereiding. “Ik weet niet of deze timing ongelukkig is”, zegt hij. “Nu heeft mijn vervanger van in het begin de tijd om de groep naar zijn hand te zetten. Hij krijgt trouwens een spelersgroep ter beschikking die volgens mij sterker en evenwichtiger is dan afgelopen seizoen.”

Respect

“Ik wil iedereen bij City Pirates trouwens bedanken voor de fantastische samenwerking en de manier waarop ze op deze ontwikkelingen reageerden. Iedereen gunt mij deze stap en daaruit blijkt een groot respect. Een wederzijds respect trouwens, want ik heb enorm veel bewondering voor de clubwerking en het project. Ik blik met een goed gevoel terug op mijn jaren in Merksem. In mijn eerste seizoen promoveerden we naar tweede nationale en hoewel het tweede vroegtijdig werd afgebroken door corona, strandden we toen op een zucht van een duel met een eersteklasser in de beker. Afgelopen seizoen tenslotte werden we vooraf als gedoodverfde degradatiekandidaat bestempeld, maar finishten we zevende. Het was een mooi parcours.”