City Pirates trotseert vrieskou, maar gaat met de billen bloot tegen degradatieconcurrent Lebbeke (0-4): “Onverantwoord om te voetballen”

“Als deze nederlaag een ding duidelijk maakte, dan is het dat we er voor moeten blijven vechten”, zegt City Pirates-trainer Spencer Verbiest na afloop. “Het is niet omdat je twee wedstrijden na mekaar wint en ook het spelniveau omhoog gaat dat je daardoor automatisch doorstoomt. Die les moet iedereen begrijpen. Lebbeke was scherper en op de 0-2 ruststand was weinig aan te merken. Na de pauze kregen we enkele kansjes op de aansluitingstreffer, ondermeer met een bal op de paal, maar in plaats daarvan werd het 0-3 en ook al snel 0-4. Dan is het voorbij en was dit eigenlijk de match te veel dit jaar.”

Tegengoals

“Op dit resultaat hadden we niet gerekend, maar het moet ons nu wel sterken in de overtuiging dat we nóg meer moeten geven na Nieuwjaar. Ik zou deze nederlaag graag als een accident de parcours beschouwen, maar daarvoor leden we er net te vaak op een gelijkaardige manier in deze heenronde. We slikken wekelijks, op vorige week na dan, minstens twee tegengoals en dat is veel te veel. We weten dus waarop we moeten blijven werken. Of het verantwoord was om op dit veld te voetballen? Het lag er hard en glad bij, maar dat was zo voor de beide ploegen. Wat mij betreft kon er op gespeeld worden.”

Onverantwoord

Maar dat zag de Merksemse spelersgroep toch enigszins anders. “Voetballen was onverantwoord en dat hebben we ook aangegeven”, aldus een boze kapitein Joy Van Den Bogerd na afloop. “Je speelt dan wel op kunstgras, maar de ondergrond was bevroren en je had als speler nergens grip. Het was niet goed van onze kant, maar dat kwam ook omdat we minder risico’s in onze acties legden. Je probeert jezelf, maar ook anderen, toch wat meer te beschermen op zo’n veld. Uiteindelijk vallen er toch nog twee spelers, waaronder ikzelf, geblesseerd uit. Dat is geen toeval."

Omstandigheden

“Deze nederlaag is zonde en betekent een gemiste kans, want we hadden een schitterende zaak kunnen doen in de stand en Lebbeke op vier punten zetten. Op een beter bespeelbaar veld ben ik er van overtuigd dat we dit Lebbeke de baas zijn, maar voor een technisch onderlegde ploeg als de onze was dit een heel ondankbare situatie. Bij Lebbeke gingen ze er vol voor en ze werkten ook hun kansjes aan honderd procent af. Maar de eerste goal viel nadat iemand van ons doorschoof op het gladde veld en de tweede en derde waren nagenoeg identiek. Dan verlies je ook van de omstandigheden.”

Revalideren

“Ik baal hier enorm van en vind het ook niet correct dat men ons na afloopt verwijt dat we ‘er maar mee moesten om gaan’. De winterstop zal voor mij nu vooral in het teken staan van revalideren. Ik hoop dat het slechts een verrekking is, maar het voelt net zoals de hamstringblessures die ik vorig seizoen opliep. Het was sowieso een goede beslissing om meteen om mijn vervanging te vragen, zeker omdat het toen al 0-4 stond, maar Ik vrees voor een spierscheur en een langere inactiviteit.”