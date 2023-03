City Pirates neemt revanche op Racing Mechelen met goal van Manu Nascimento Borges (0-1): “We houden alles in eigen handen”

Siebe Deweirdt na tweede plaats in Wim Hendriks Trofee nieuwe leider Road Series: “Liever gewonnen!”

Net niet voor Siebe Deweirdt (20). In de laatste meters van de Wim Hendriks Trofee, tweede manche van de Road Series in Koewacht, botste hij op Jasper Dejaegher. Deweirdt is de nieuwe leider in deze Belgisch-Nederlandse competitie voor beloften.