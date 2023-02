City Pirates krijgt koekje van eigen deeg en geeft nu zelf marge van twee goals weg tegen Turnhout (2-4): “En toch kan ik de groep weinig verwijten”

Begin januari boog City Pirates op bezoek bij Turnhout een 3-1 achterstand om in een 3-4 zege, maar zaterdagavond kreeg het een koekje van eigen deeg. De piraten liepen tot 2-0 uit en hadden controle over de wedstrijd, maar de aansluitingstreffer vlak voor rust gaf Turnhout opnieuw hoop. Gesterkt door de trainerswissel eerder deze week gingen de bezoekers onder leiding van Mike Mossel na rust nog helemaal over City Pirates, dat nalaat om een degradatieconcurrent verder terug te slaan, 2-4 was de eindstand.

“En toch kan ik mijn groep weinig verwijten”, zegt City Pirates-coach Spencer Verbiest. “Ze hebben alles gegeven en als ik zie hoe ellendig de spelers zich nu voelen, betekent het dat ze begaan zijn met de situatie. Op deze manier verliezen is natuurlijk enorm ontgoochelend, maar het is niet zo dat we twee gezichten toonden of plots gingen zweven na de 2-0. Het was eerder een kwestie van kantelmomenten die niet in ons voordeel uitdraaiden. En ik ben niet iemand die vaak kritiek uit over de scheidsrechter, maar de manier waarop de match nu werd geleid was...irritant.”

Controle

“We liepen uit tot 2-0, hadden de volledige controle over de wedstrijd en vlak voor rust werd Turnhout een lichte penalty toegekend. We gaan daar in de fout door te happen op een plek waar het eigenlijk niet hoeft, maar onze verdediger raakte wel de bal. Dat het daar 2-1 werd was zonde, maar zeker niet dramatisch. Vooral omdat we ook goed uit de kleedkamer kwamen. We lieten de kans liggen om 3-1 te maken van dichtbij daarop maken zij plots 2-2.”

Niet gefloten penalty

“Daarna volgde een nieuw kantelmoment waarbij Omeruo onderuit werd gehaald in de zestien. Volgens mij wél een duidelijke strafschop, maar dit keer floot de scheids niet. Via een afstandsschot werd het dan 2-3 en uiteindelijk nog 2-4. Dat we een 2-0 voorsprong weg geven is dan zeker niet goed, maar we hoeven nu ook niet alles weer plots in twijfel te trekken. Het vertrouwen is er nog.”

Knop omdraaien

“Dat de kloof met Berchem intussen groeide tot vijf punten? Als je zelf wint, verklein je die automatisch. Ze valt zeker nog te overbruggen en het voordeel is dat we met de inhaalmatch tegen Tongeren nu woensdag al snel een nieuwe kans krijgen om dit recht te zetten. Als je in deze omstandigheden verliest, dan mag je even diep zitten als groep, maar tegelijkertijd moeten we de knop snel weer omdraaien.”