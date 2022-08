City Pirates kegelt eerste nationaler Olympique Charleroi uit de beker, Kenneth Ugoh is matchwinnaar (1-0): “Vertrouwen van de coach maakt verschil”

Een ding is zeker, verrassingen zijn er altijd wel in de beker en zo ook in Merksem zondagavond. Omwille van de hitte werd de aftrap verlaat naar 19.30 uur en dat bleek een goede beslissing voor City Pirates dat eerste nationaler Olympique Charleroi ontving. Jeugdproduct Kenneth Ugoh tekende rond het half uur voor de 1-0 na een knappe individuele actie en een sterke thuisploeg hield die voorsprong daarna ook vast. Dat heet dan een stunt en dus mogen de piraten zich opmaken voor de volgende ronde waarin tweede nationaler Dikkelvenne op bezoek komt.

“Het was ook een verdiende zege”, vond matchwinnaar Ugoh (20). “We waren wakker van bij de aftrap en kwamen eigenlijk nooit in de de problemen tegen een nochtans ervaren tegenstander. Of we ons nooit onder druk gezet voelden door hun fysieke spelstijl? We hebben er zelf ook de nodige kracht tegenover gesteld. Ik had op geen enkel moment het gevoel dat we in moeilijkheden kwamen.”

Solo

“Mijn goal? Die was mooier dan mijn eerste voor de club. (lacht) (Ugoh scoorde vorig seizoen zijn eerste doelpunt voor City Pirates, maar had bij die fase meerdere pogingen nodig om de bal over de lijn te duwen red.) Ik kreeg de bal aangespeeld ter hoogte van de middenlijn, vervolgens liep ik mijn flank af, kwam naar binnen en knalde de bal voorbij de doelman. Een echte solo dit keer.”

Vertrouwen

“Dit is natuurlijk een mooi resultaat en een opsteker in onze voorbereiding. Je merkt dat we nu al de vruchten plukken van een goede stage. We leerden elkaar kennen en vormen nu al een hechte groep. Maar het belangrijkste voor mij is het vertrouwen dat de coach in elk van ons stelt. Hij praat veel met de spelers op training en ook met mij persoonlijk is hij veel bezig om de foutjes uit mijn spel te halen. Daar probeer ik dan ook extra aandacht aan te besteden. Je merkt aan alles dat de coach weet waarmee hij bezig is.”

Groeien

“Of dit het jaar van mijn doorbraak moet worden bij City Pirates? Ik wil vooral beter en belangrijker worden dan vorig jaar. Toen kwam ik nog maar net kijken en dit seizoen wil ik regelmatiger speelminuten meepikken om te groeien als voetballer. Dromen van een topaffiche in de beker? (droog) We mogen hier even van genieten, maar maandag beginnen we weer vanaf nul. Dan focussen we alleen op de wedstrijd tegen Dikkelvenne.”