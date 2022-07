City Pirates hervat trainingen met enkele oude bekenden onder nieuwe gezichten: “Al het goede van vorig seizoen bevestigen”

Verplaatsen of schrappen deed nieuwbakken City Pirates-coach Spencer Verbiest zijn eerste training niet ondanks de tropische temperaturen, maar met het aanvangsuur schuiven gelukkig wel. Om half negen dinsdagavond rolde de bal opnieuw in het Jef Mermansstadion met onder de nieuwkomers enkele oude bekenden in het piratennest.

“Hoewel ik hier maar een seizoen speelde, voelt het toch als thuiskomen”, zegt Ilias Cloetens (26) die overkwam van Sint-Lenaarts en net als Brent Van Den Abeele en Cas Troosters eerder ook al eens aan het werk was in Merksem. “Ik hield veel vrienden over aan mijn periode hier en we hielden altijd contact. Deze eerste training voelde op geen enkele manier onwennig. De spelers kennen elkaar allemaal uit het Antwerpse en ik denk dat we dit seizoen weer een goede groep zullen vormen. Deze eerste sessie was pittig door de warmte, maar zodra de zon wat onderging viel het al bij al wel mee.”

Ex-ploegmaat als coach

Cloetens werd eind januari als eerste transfer aangekondigd van City Pirates op een moment dat Kevin Van Haesenconk er nog aan het sportieve roer stond. Dat leek ook zo te blijven voor de start van dit seizoen tot eersteklasser Westerlo de coach kwam wegplukken. Zo staat met Spencer Verbiest plots een ex-ploegmaat voor Cloetens’ neus.

“En het is zelfs niet de eerste keer dat ik het meemaak”, lacht hij. “Ook met Sam Vermeylen bij Sint-Lenaarts was dat het geval. Maar ik zie er geen probleem in. Toen ik hier speelde was Spencer al kapitein en een van de ervaren pionnen die de lijnen uitzette. Toen al zag ik zowel hem als Delalieux (die werd dit seizoen assistent van Verbiest red.) als toekomstige trainers. Of de lijm zal pakken is dan altijd afwachten, maar dat is zo voor elke nieuwe coach. Het merendeel van de groep speelde nooit met Spencer samen, dus voor hen is hij sowieso gewoon de trainer. En voor mij trouwens ook. (lacht) Dan mag je naast het veld nog goed overeenkomen, eens tussen de lijnen is het werken geblazen.”

Bevestiging

Rest nog de vraag wat we van de piraten mogen verwachten komend seizoen? De bij het seizoensbegin ‘gedoodverfde degradatiekandidaat’, verbaasde vorig jaar vriend en vijand met een zevende plaats in het eindklassement. “Voor Nieuwjaar was het al oke, maar erna waren de resultaten ronduit fantastisch”, weet de 26-jarige, polyvalente middenvelder. “We gaan voor het jaar van de bevestiging en hopelijk kan dat in de stijl van het huis, met mooi en aanvallend voetbal.”

“Vast staat in elk geval dat het een heel leuk seizoen wordt met al die derby’s. De beloftenploegen van de profclubs komen natuurlijk met jongeren, maar dat maakt de ervaring en beleving er niet minder op. Hier doe je het voor als voetballer. Nu is het een kwestie van die conditionele prikkel, die de voorbereiding nog altijd is, te ondergaan om klaar te zijn in september.”