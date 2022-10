City Pirates geeft 2-0 weg, maar knokt zich nog naar laat gelijkspel in spektakelstuk tegen Diegem (3-3): “Ontgoocheling overheerst”

City Pirates leek zichzelf al vroeg in de wedstrijd een rustige avond te gaan bezorgen tegen Diegem dankzij een 2-0 voorsprong, maar nog voor het rustsignaal hingen de bordjes weer in evenwicht. Na de pauze werd het zelfs nog 2-3, maar in het slot toonden de troepen van Spencer Verbiest toch weerbaarheid en sleepten ze via Sawaneh hun eerste punt in ruim een maand uit de brand, 3-3 was de eindstand. Dani Wilms was na afloop niet onverdeeld gelukkig met het matchverloop.

“De ontgoocheling overheerst”, zegt Wilms, die de thuisploeg op voorsprong bracht. “Als je 2-0 voorkomt, mag je die wedstrijd nooit meer uit handen geven. Zeker niet in onze situatie. Dan moet je desnoods stoppen met voetballen en ervoor zorgen dat je gewoon die drie punten vast houdt. We begonnen furieus en dat leidde al snel tot die dubbele voorsprong, maar daarna stopten we te snel met hoog druk naar voren te zetten. De aansluitingstreffer viel heel snel, maar dat hoefde nog niet problematisch te zijn. Gaandeweg gaven we de controle echter uit handen en op slag van rust slikten we de gelijkmaker terwijl we twee minuten eerder dé kans op 3-1 op de lat uit mekaar zagen spatten.”

Veerkracht

“Dat was een serieuze mentale tik waarvan we in de eerste twintig minuten van de tweede helft duidelijk nog niet hersteld waren. Diegem maakte het ons heel lastig in dat deel van de wedstrijd en kwam niet eens onverdiend op 2-3. Wel belangrijk is dat we dan alsnog de veerkracht vonden om de controle van de match opnieuw over te nemen en terug knokten naar 3-3. We kregen daarna zelfs nog twee grote mogelijkheden op 4-3, maar de bal wilde er niet meer in. Dan moet je tevreden zijn met het wedstrijdbegin en de reactie op het einde, maar het resultaat is onvoldoende. We hebben punten nodig.”

24 tegengoals

Al wordt dat natuurlijk moeilijk als je zoveel tegendoelpunten slikt als City Pirates dit seizoen. Elke week vliegt de bal minstens twee keer tegen de netten en gemiddeld zitten de piraten zelfs aan drie tegengoals in acht matchen. “Solider verdedigen is inderdaad onze belangrijkste opdracht”, beseft Wilms. “We moeten opnieuw de rust leren bewaren achteraan. Vorig jaar was dat de sleutel van ons succes dus we weten dat het kan. Het komt er dus vooral op aan om weer vertrouwen te hebben in onze eigen kwaliteiten. Dan zullen we automatisch meer geluk afdwingen en kan dit City Pirates ook nog altijd van iedereen winnen.”

City Pirates - Diegem Sport 3-3

City Pirates: Verbist, Cloetens, Van Cauwenberg, Van Den Bogerd, Ibn El Mokadem, Van Hove (46' Toure), Nascimento Borges (81' Vumi Waya-Waya), Sawaneh, Somers, Wilms, Kromah (65' Saillart).

Diegem: Michiels, Van Lautem (46' Cojocaru), Bautmans, De Bouw, De Koker, Egerickx (77' Gody), Deflem, Denayer, Frix, Mauën (77' Honshoven), Struys.

Doelpunten: 3' Wilms (1-0), 9' Nascimento Borges (2-0), 10' Deflem (2-1), 40' en 57' Egerickx (2-2 en 2-3), 85' Sawaneh (3-3).

Geel: Van Lautem, Cloetens, Van Cauwenberg, Bautmans, Gody.